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लियोनेल मेसी को मिलेगी ग्रैंड विदाई, हजारों फैंस तालियां बजाकर देंगे सम्मान, अर्जेंटीना फुटबॉल संघ का ऐलान

लियोनेल मेसी के इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास के बाद अर्जेंटीना में उन्हें खास सम्मान दिया जाएगा. मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 207 मैचों में 125 गोल किए और 2022 में टीम को विश्व कप चैंपियन बनाया। 21 साल लंबे इंटरनेशनल करियर के बाद मेसी ने राष्ट्रीय टीम से विदाई ली है.

By: Satyam Sengar | Published: September 3, 2026 10:45:47 PM IST

लियोनेल मेसी को मिलेगी ग्रैंड विदाई.
लियोनेल मेसी को मिलेगी ग्रैंड विदाई.


लियोनेल मेसी के इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद अर्जेंटीना के फुटबॉल क्लब उन्हें खास अंदाज में सम्मान देने जा रहे हैं. अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने ऐलान किया है कि आने वाले क्लॉसुरा टूर्नामेंट के मुकाबलों में 10वें मिनट पर कुछ समय के लिए खेल रोका जाएगा. इस दौरान मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और दर्शक तालियां बजाकर मेसी के शानदार इंटरनेशनल करियर को सम्मान देंगे. यह फैसला मेसी के अर्जेंटीना की नेशनल टीम के लिए दिए गए लंबे योगदान को याद करने के लिए लिया गया है.

यह सम्मान सिर्फ मेंस के शीर्ष स्तर के मुकाबलों तक सीमित नहीं रहेगा. अर्जेंटीना की अन्य मेंस और विमेंस लीग के मैचों में भी 10वें मिनट पर खेल रोककर मेसी के सम्मान में तालियां बजाई जाएंगी. 39 साल के मेसी ने सोमवार को घोषणा की थी कि अब वह अर्जेंटीना की नेशनल टीम के लिए नहीं खेलेंगे. उन्होंने करीब 21 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान टीम के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे.

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अर्जेंटीना के लिए मेसी के नाम बड़े रिकॉर्ड
मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 207 मुकाबले खेले और 125 गोल किए. दोनों ही आंकड़े नेशनल टीम के रिकॉर्ड हैं. उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 2022 में आई, जब उन्होंने अर्जेंटीना को कतर में फीफा विश्व कप का खिताब दिलाया. इसके अलावा मेसी ने अर्जेंटीना को दो और विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया. उनके शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों की वजह से अर्जेंटीना में उन्हें बेहद खास सम्मान और लोकप्रियता हासिल है.

13 साल की उम्र में छोड़ा था अर्जेंटीना
मेसी ने अपने देश में कभी पेशेवर फुटबॉल नहीं खेला. वह केवल 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की अकादमी से जुड़ने के लिए स्पेन चले गए थे. इसके बाद उन्होंने विश्व फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बनाई और उन्हें कई लोग अब तक का सबसे महान फुटबॉलर मानते हैं. हालांकि, इंटरनेशनल फुटबॉल से उनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन क्लब स्तर पर वह अभी खेल रहे हैं. मेसी फिलहाल मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी का हिस्सा हैं और क्लब फुटबॉल में अपना सफर जारी रखेंगे.

Tags: Lionel Messi
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