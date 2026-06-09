बचपन की दोस्त से प्यार, बहाना बनाकर जाया करते थे घर, फिर रचाई शादी, वर्ल्ड चैंपियन मेसी की लव स्टोरी…

फुटबॉल के मैदान पर अपने जादुई खेल से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है. आज मेसी और उनकी पत्नी एंटोनेला रोकुज़ो दुनिया की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी स्टोरी की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी. मेसी जब सिर्फ 5 साल के थे, तब उनकी मुलाकात एंटोनेला से हुई थी. एंटोनेला, मेसी के बचपन के दोस्त लुकास स्कागलिया की चचेरी बहन हैं.

दोनों अक्सर एक-दूसरे से मिलते थे और धीरे-धीरे अच्छी दोस्ती हो गई. कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही मेसी को एंटोनेला पसंद आने लगी थीं. जैसे-जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच रिश्ता और मजबूत होता गया. हालांकि फुटबॉल करियर बनाने के लिए मेसी को कम उम्र में अर्जेंटीना छोड़कर स्पेन जाना पड़ा, लेकिन दूरी के बावजूद दोनों का संपर्क बना रहा. मेसी अपने करियर पर फोकस करते रहे और एंटोनेला अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहीं, लेकिन दोनों ने कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा.

दुनिया के सामने कब आया रिश्ता?

कई सालों तक मेसी और एंटोनेला ने अपने रिश्ते को निजी रखा. जब मेसी फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए, तब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार किया. इसके बाद दोनों को अक्सर साथ देखा जाने लगा और फैंस भी इस जोड़ी को काफी पसंद करने लगे.

2017 में की शादी, अब हैं तीन बच्चों के माता-पिता

मेसी ने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि एंटोनेला ने उनके जीवन के हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया है. यही वजह है कि दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता गया. करीब दो दशक तक एक-दूसरे के साथ रहने के बाद मेसी और एंटोनेला ने साल 2017 में अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में शादी कर ली. इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी. आज दोनों तीन बेटों थियागो, माटेओ और सिरो के माता-पिता हैं और खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं. मेसी की यह स्टोरी बताती है कि सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी देखने को मिलता है.