GOAT का जलवा बरकरार! Lionel Messi ने हैट्रिक के साथ दागा 16वां विश्व कप गोल, 38 की उम्र में रचा इतिहास

Lionel Messi World Record: अर्जेंटीनी के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) ने फीफा विश्व कप में इतिहास रच दिया है. 38 साल के लियोनेल मेस्सी फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए हैं. मेस्सी ने जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर मिरोस्लाव क्लोज (Miroslav Klose) की बराबरी की है. मिरोस्लाव क्लोज ने अपने करियर में जर्मनी की ओर से खेलते हुए फीफा विश्व कप में कुल 16 गोल दागे थे.

वहीं, लियोनेल मेस्सी ने बुधवार (17 जून) को फीफा विश्व कप 2026 में अपने पहले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ 3 गोल दागकर उनकी बराबरी कर ली. अभी लियोनेल मेस्सी के पास इस टूर्नामेंट में कई मुकाबले बाकी हैं. अगर मेस्सी इस विश्व कप में एक और गोल करते हैं, तो वह वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

अल्जीरिया के खिलाफ मेस्सी की हैट्रिक

फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में बुधवार (17 जून) को अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच मैच खेला गया. इस मुकाबले में अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी अकेले ही अल्जीरिया की टीम पर भारी पड़ गए. मेस्सी ने अकेले ही अर्जेंटीना की ओर से तीन गोल दागकर हैट्रिक पूरी की. इस पूरे मैच में मेस्सी के अलावा अन्य कोई खिलाड़ी एक गोल नहीं कर पाया. मेस्सी के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया. इसके चलते लियोनेल मेस्सी को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.

Lionel Messi is now the joint top #FIFAWorldCup goalscorer 🔝📊 pic.twitter.com/0wtOUS2ylM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर

16 गोल – लियोनल मेसी (अर्जेंटीना)

16 गोल – मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी)

15 गोल – रोनाल्डो (ब्राजील)

14 गोल – किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)

14 गोल – गर्ड मुलर (जर्मनी)

मेस्सी ने रचा इतिहास

लियोनेल मेस्सी ने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक गोल दागकर इतिहास रच दिया है. वह फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में हैट्रिक गोल दागने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. मेस्सी ने 38 साल से ज्यादा की उम्र में यह कारनामा किया है. 24 जून को मेस्सी 39 साल के हो जाएंगे.