लियोनेल मेसी के सिर से उठा पिता का साया, 68 की उम्र में जॉर्ज मेसी ने ली आखिरी सांस, लंबे वक्त से थे बीमार

Lionel Messi Father Passed Away: फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी के सिर से पिता का साया उठ गया है. शनिवार (8 अगस्त) को मेसी के पिता जॉर्ज का 68 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने अर्जेंटीना के रोसारियो शहर के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली. जॉर्ज के निधन से लियोनेल मेसी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि वे सिर्फ मेसी के पिता नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शक और करियर के सूत्राधार भी थे.

हाल में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के दौरान मेसी के पिता जॉर्ज को बीमारी के चलते इलाज किया जा रहा था. इस दौरान उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग अफवाहें सामने आ रही थीं. इसको लेकर मेसी के परिवार ने मीडिया और फैंस से संवेदनशीलता दिखाने और ‘मानवता’ बरतने की भावुक अपील की थी.

मेसी के क्लब में जताया दुख

मेसी के बचपन के क्लब, ‘न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज’ ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर अर्जेंटीना के सुपरस्टार के पिता के निधन की पुष्टि की. क्‍लब ने लिखा, ‘क्लब एटलेटिको न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज गहरे दुख और शोक के साथ जॉर्ज मेसी को विदाई देता है, जिनका रोसारियो शहर में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे ‘लेप्रोसो’ (क्लब) के जाने-माने फैंस, व्यवसायी और अर्जेंटीना की नेशनल टीम के कप्तान लियोनेल एंड्रेस मेसी के पिता थे.’

El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

पिता ने मेसी को बनाया महान फुटबॉलर

लियोनेल मेसी के पिता का निधन उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. उन्हें महान फुटबॉलर बनाने में उनके पिता की सबसे अहम भूमिका रही है. दरअसल, मेसी को बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी थी, जिसका उनको इलाज कराना पड़ा था. पिता जॉर्ज ने अपने बेटे के लिए जरूरी इलाज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी. वे अपने बेटे को अर्जेंटीना से स्पेन ले गए थे. उन्होंने बार्सिलोना के फेमस यूथ एकेडमी ‘ला मासिया’ (La Masia) में छोटे लियोनेल मेसी का ट्रायल कराया. जॉर्ज के इस साहसिक कदम ने न सिर्फ उनके बेटे की किस्मत बदली, बल्कि फुटबॉल जगत को एक महान खिलाड़ी दिया.

फीफा वर्ल्ड कप में भावुक हुए थे मेसी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लियोनेल मेसी का भावुक दिखाई दिए थे. उन्होंने बताया था कि उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने पिता की हालत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी थी. विश्व कप में अल्जीरिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में गोल करने के बाद लियोनल मेसी की आंखों में आंसू आ गए थे. जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने उनके भावुक होने का फुटबॉल से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने बताया था कि उनके लिए पिछले कुछ दिन काफी मुश्किल भरे गुजरे हैं.