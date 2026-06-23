38 की उम्र में लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, बने फीफा वर्ल्ड कप के टॉप गोल स्कोरर, नॉकआउट में अर्जेंटीना

Lionel Messi World Record: फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना का दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने इतिहास रच दिया है. लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मुकाबले में पहला गोल करते ही लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर बन गए हैं. उन्होंने जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस को पीछे छोड़ दिया है.

मिरोस्लाव क्लोस के नाम फीफा विश्व कप में कुल 16 गोल दर्ज हैं. लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप 2026 के पहले मैच में ही हैट्रिक गोल दागकर मिरोस्लाव क्लोस की बराबरी कर ली थी. इसके बाद अगले मैच में ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल दागकर मिरोस्लाव क्लोस को 16 गोल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

मेसी के नाम दर्ज हुए ये रिकॉर्ड्स

लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने इस साल के विश्व कप से पहले पिछले 5 वर्ल्ड कप में कुल 13 गोल किए थे. फीफा विश्व कप 2026 में लियोनेल मेसी 5 गोल कर चुके हैं, जिससे उनके नाम विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा 18 गोल दर्ज हो गए हैं. इतना ही नहीं, 38 साल के लियोनेल मेसी ने सोमवार यानी 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल दागकर लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. वह फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जायरजिन्हो के साथ संयुक्त रूप से इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं.

All change in the all-time #FIFAWorldCup top goalscorers list ↕️ pic.twitter.com/mi7jFf9VFm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026



पेनल्टी मिस करने के बाद रचा इतिहास

अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया मैच के 9वें मिनट में ही लियोनेल मेसी के पास इतिहास रचने का मौका था. दरअसल, ऑस्ट्रिया के पेनाल्टी बॉक्स में लुटारो मार्टिनेज के साथ फाउल हुआ, जिसके बाद लंबी वीएआर जांच के बाद अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली. हालांकि, लियोनेल मेसी इस पेनाल्टी को गोल में बदलने से चूक गए. इस मौके को गंवाने के बाद लियोनेल मेसी थोड़े निराश भी नजर आए.

हालांकि इसके बाद उन्होंने के जबदस्त गोल कर इतिहास रच दिया और बताया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर कहा जाता है. लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया. इसी के साथ मेसी की टीम फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट राउंड में भी पहुंच गई है.

फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल

लियोनेल मेसी के नाम फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा 18 गोल दर्ज हो गए हैं. हालांकि कुछ युवा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को जल्द ही तोड़ सकते हैं. दरअसल, फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे फीफा विश्व कप में सिर्फ 15 मैचों में ही 14 गोल दाग चुके हैं. इसके अलावा इंग्लैंड के हैरी केन भी 12 वर्ल्ड कप मैचों में 10 गोल कर चुके हैं. अगर एम्बाप्पे और हैरी केन इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, तो जल्द ही मेसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे.