Home > खेल > Lionel Messi: अर्जेंटीना ने फिर बढ़ा दी थीं सांसें! आखिरी पलों में स्विट्जरलैंड का गुरूर तोड़ सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम

Lionel Messi: अर्जेंटीना ने फिर बढ़ा दी थीं सांसें! आखिरी पलों में स्विट्जरलैंड का गुरूर तोड़ सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम

FIFA World Cup Semi Final 2026: मेसी की अर्जेंटीना ने एक बार फिर सांसें रोक दीं! स्विट्जरलैंड के खिलाफ आखिरी पलों में पलटा पासा, जानिए सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने का पूरा रोमांच.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 12, 2026 10:50:29 AM IST

FIFA World Cup Semi Final 2026: मेसी की अर्जेंटीना ने एक बार फिर सांसें रोक दीं! स्विट्जरलैंड के खिलाफ आखिरी पलों में पलटा पासा, जानिए सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने का पूरा रोमांच.
FIFA World Cup Semi Final 2026: मेसी की अर्जेंटीना ने एक बार फिर सांसें रोक दीं! स्विट्जरलैंड के खिलाफ आखिरी पलों में पलटा पासा, जानिए सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने का पूरा रोमांच.


Semi Final FIFA World Cup 2026: एक और नॉकआउट मुकाबला, एक और ऐसी रात जब अर्जेंटीना पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, और एक बार फिर मौत के मुंह से निकलकर वापसी करने का उनका वही पुराना अंदाज. जब लग रहा था कि स्विट्जरलैंड डिफेंडिंग चैंपियनों को पेनल्टी शूटआउट तक घसीट ले जाएगा, तभी एक्स्ट्रा टाइम में जूलियन अल्वारेज़ की जादुई किक ने मैच का पासा पलट दिया. इसके बाद स्टॉपेज टाइम में लाउतारो मार्टिनेज ने गोल दागकर स्विट्जरलैंड की बची-कुची उम्मीदों पर भी आखिरी कील ठोक दी. 3-1 की इस रोमांचक जीत के साथ ही 39 साल के लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप सपना अब भी जिंदा है.

हर मैच में ‘अंधेरे से निकलकर’ आ रही है टीम

इस पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के खिताब बचाने के सफर की यही कहानी रही है. राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे ने उन्हें घुटनों पर ला दिया था, राउंड ऑफ 16 में मिस्र के खिलाफ 2-0 से पिछड़कर उन्होंने पासा पलटा, और अब इस जिद्दी स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी वे जबरदस्त दबाव में थे. लेकिन जब-जब अंधेरा गहराया, लियोनेल स्कालोनी की इस टीम ने वापसी का रास्ता ढूंढ निकाला. इतिहास रचने से अर्जेंटीना अब बस दो कदम दूर है. पिछले 64 सालों में कोई भी देश लगातार दो बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है. अगर मेसी यह करिश्मा कर देते हैं, तो अर्जेंटीना, इटली और ब्राजील के उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा.

You Might Be Interested In

शुरुआती बढ़त और फिर रेड कार्ड का ड्रामा

मैच के 10वें मिनट में ही मेसी के सटीक कॉर्नर पर एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने शानदार हेडर लगाकर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिला दी थी. हालांकि, दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड बिल्कुल बदले हुए तेवरों के साथ उतरा और डैन न्डोये ने एक बेहद मुश्किल एंगल से गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

अभी स्विट्जरलैंड उलटफेर का सपना देख ही रहा था कि मैच में बड़ा ड्रामा हुआ. VAR रिव्यू के बाद स्विट्जरलैंड के ब्रील एम्बोलो को ‘सिमुलेशन’ (फाउल की एक्टिंग) के लिए दूसरा यलो कार्ड (रेड कार्ड) दिखा दिया गया. 10 खिलाड़ियों पर सिमटने के बाद स्विट्जरलैंड पूरी तरह बैकफुट पर आ गया.

एक्स्ट्रा टाइम में अल्वारेज़ का जादू

9 मिनट के स्टॉपेज टाइम में भी जब अर्जेंटीना स्विस किले को नहीं भेद पाया, तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंचा। यहां स्विट्जरलैंड ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन अर्जेंटीना का दबाव लगातार बढ़ता गया. मैच खत्म होने से 8 मिनट पहले, मेसी के शॉट के डिफ्लेक्शन पर जूलियन अल्वारेज़ ने एक ऐसा जोरदार शॉट लगाया जो सीधे टॉप कॉर्नर में जा गिरा. यह इस टूर्नामेंट के सबसे खूबसूरत गोलों में से एक था। इसके ठीक बाद लाउतारो ने रीबाउंड पर एक और गोल दागकर स्विस फैंस का दिल तोड़ दिया.

अब 16 जुलाई को अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना थॉमस ट्यूशेल की इंग्लैंड से होगा, जिसने जूड बेलिंगहैम के गोल की बदौलत नॉर्वे को 2-1 से मात दी है. वहीं पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा.

Tags: home-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए आरारोट?

July 11, 2026

कीवी खाने के 6 फायदे जान आप भी रह जाएंगे...

July 11, 2026

एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा की 6 फिल्में

July 11, 2026
Lionel Messi: अर्जेंटीना ने फिर बढ़ा दी थीं सांसें! आखिरी पलों में स्विट्जरलैंड का गुरूर तोड़ सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lionel Messi: अर्जेंटीना ने फिर बढ़ा दी थीं सांसें! आखिरी पलों में स्विट्जरलैंड का गुरूर तोड़ सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम
Lionel Messi: अर्जेंटीना ने फिर बढ़ा दी थीं सांसें! आखिरी पलों में स्विट्जरलैंड का गुरूर तोड़ सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम
Lionel Messi: अर्जेंटीना ने फिर बढ़ा दी थीं सांसें! आखिरी पलों में स्विट्जरलैंड का गुरूर तोड़ सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम
Lionel Messi: अर्जेंटीना ने फिर बढ़ा दी थीं सांसें! आखिरी पलों में स्विट्जरलैंड का गुरूर तोड़ सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम