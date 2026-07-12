Lionel Messi: अर्जेंटीना ने फिर बढ़ा दी थीं सांसें! आखिरी पलों में स्विट्जरलैंड का गुरूर तोड़ सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम

Semi Final FIFA World Cup 2026: एक और नॉकआउट मुकाबला, एक और ऐसी रात जब अर्जेंटीना पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, और एक बार फिर मौत के मुंह से निकलकर वापसी करने का उनका वही पुराना अंदाज. जब लग रहा था कि स्विट्जरलैंड डिफेंडिंग चैंपियनों को पेनल्टी शूटआउट तक घसीट ले जाएगा, तभी एक्स्ट्रा टाइम में जूलियन अल्वारेज़ की जादुई किक ने मैच का पासा पलट दिया. इसके बाद स्टॉपेज टाइम में लाउतारो मार्टिनेज ने गोल दागकर स्विट्जरलैंड की बची-कुची उम्मीदों पर भी आखिरी कील ठोक दी. 3-1 की इस रोमांचक जीत के साथ ही 39 साल के लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप सपना अब भी जिंदा है.

हर मैच में ‘अंधेरे से निकलकर’ आ रही है टीम

इस पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के खिताब बचाने के सफर की यही कहानी रही है. राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे ने उन्हें घुटनों पर ला दिया था, राउंड ऑफ 16 में मिस्र के खिलाफ 2-0 से पिछड़कर उन्होंने पासा पलटा, और अब इस जिद्दी स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी वे जबरदस्त दबाव में थे. लेकिन जब-जब अंधेरा गहराया, लियोनेल स्कालोनी की इस टीम ने वापसी का रास्ता ढूंढ निकाला. इतिहास रचने से अर्जेंटीना अब बस दो कदम दूर है. पिछले 64 सालों में कोई भी देश लगातार दो बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है. अगर मेसी यह करिश्मा कर देते हैं, तो अर्जेंटीना, इटली और ब्राजील के उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा.

शुरुआती बढ़त और फिर रेड कार्ड का ड्रामा

मैच के 10वें मिनट में ही मेसी के सटीक कॉर्नर पर एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने शानदार हेडर लगाकर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिला दी थी. हालांकि, दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड बिल्कुल बदले हुए तेवरों के साथ उतरा और डैन न्डोये ने एक बेहद मुश्किल एंगल से गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

अभी स्विट्जरलैंड उलटफेर का सपना देख ही रहा था कि मैच में बड़ा ड्रामा हुआ. VAR रिव्यू के बाद स्विट्जरलैंड के ब्रील एम्बोलो को ‘सिमुलेशन’ (फाउल की एक्टिंग) के लिए दूसरा यलो कार्ड (रेड कार्ड) दिखा दिया गया. 10 खिलाड़ियों पर सिमटने के बाद स्विट्जरलैंड पूरी तरह बैकफुट पर आ गया.

एक्स्ट्रा टाइम में अल्वारेज़ का जादू

9 मिनट के स्टॉपेज टाइम में भी जब अर्जेंटीना स्विस किले को नहीं भेद पाया, तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंचा। यहां स्विट्जरलैंड ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन अर्जेंटीना का दबाव लगातार बढ़ता गया. मैच खत्म होने से 8 मिनट पहले, मेसी के शॉट के डिफ्लेक्शन पर जूलियन अल्वारेज़ ने एक ऐसा जोरदार शॉट लगाया जो सीधे टॉप कॉर्नर में जा गिरा. यह इस टूर्नामेंट के सबसे खूबसूरत गोलों में से एक था। इसके ठीक बाद लाउतारो ने रीबाउंड पर एक और गोल दागकर स्विस फैंस का दिल तोड़ दिया.

अब 16 जुलाई को अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना थॉमस ट्यूशेल की इंग्लैंड से होगा, जिसने जूड बेलिंगहैम के गोल की बदौलत नॉर्वे को 2-1 से मात दी है. वहीं पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा.