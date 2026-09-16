लियोनेल मेसी को खेलते देखने का आखिरी मौका? फुटबॉल फैंस को इस तारीख का इंतजार, जानें मैदान पर कब देखें दिखाई

इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की पुष्टि करने के कुछ ही हफ्तों बाद दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की टीम में वापसी करने वाले हैं. मेसी को 6 अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ होने वाले दोस्ताना मुकाबले के लिए 26 सदस्यीय शुरुआती टीम में शामिल किया गया है. यह मुकाबला अर्जेंटीना की मशहूर नीली-सफेद जर्सी में मेसी का आखिरी मैच हो सकता है. ऐसे में दुनियाभर के फुटबॉल फैंस की नजर इस मुकाबले पर रहेगी.

मेसी ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, खिताबी मुकाबले में वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके और स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर ट्रॉफी जीत ली. यह मेसी के लिए वैसी विदाई नहीं रही होगी, जैसी वह चाहते थे. अब 6 अक्टूबर को अपने घरेलू दर्शकों के सामने उन्हें एक बार फिर अर्जेंटीना की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने का मौका मिल सकता है.

मेसी को मिलेगी खास विदाई

अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने मेसी के लिए खास विदाई की तैयारी भी की है. एसोसिएशन ने बताया कि 2022 वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम के खिलाड़ियों को भी इस मुकाबले में आमंत्रित किया जाएगा. उनके परिवार भी इस खास मौके का हिस्सा होंगे. एसोसिएशन ने कहा कि टीम के कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी मेसी को वह विदाई मिलनी चाहिए जिसके वह हकदार हैं. इससे 6 अक्टूबर का मुकाबला अर्जेंटीना के फैंस के लिए यादगार बन सकता है.

अर्जेंटीना खेलेगा तीन फ्रेंडली मैच

अर्जेंटीना इस इंटरनेशनल ब्रेक में अपने घर पर कुल तीन दोस्ताना मुकाबले खेलेगा. टीम का पहला मैच 30 सितंबर को कॉर्डोबा में बोलीविया के खिलाफ होगा. इसके बाद 3 अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स के रिवर प्लेट स्टेडियम में बुर्किना फासो से सामना होगा. अर्जेंटीना का तीसरा और आखिरी मुकाबला 6 अक्टूबर को बेनिन के खिलाफ होगा. इसी मैच में मेसी के खेलने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय टीम के साथ उनकी आखिरी उपस्थिति हो सकती है.