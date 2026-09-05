वैभव सूर्यवंशी के साथी ने रचा इतिहास, 20 साल की उम्र में ठोका T20I शतक, 7 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा

Lhuan-dre Pretorius T20I Century: IPL में वैभव सूर्यवंशी के साथ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले लुआन ड्रे प्रेटोरियस ने इतिहास रच दिया है. साउथ अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने नामीबिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में 52 गेंदों पर शतक लगाया. उन्होंने अपने 17वें टी20 इंटरनेशनल मैच में यह मुकाम हासिल किया. इसी के साथ लुआन ड्रे प्रेटोरियस दुनिया के सबसे यंग खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सेंचुरी लगाई है. इसके पिछले ही मैच में लुआन ड्रे प्रेटोरियस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 94 रनों की पारी खेली थी, लेकिन शतक से 6 रन पीछे रह गए थे. फिर अगले मैच में उन्होंने अपना पहला शतक लगाया और इतिहास रच दिया.

प्रेटोरियस ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज लुआन ड्रे प्रेटोरियस (Lhuan-dre Pretorius) ने नामीबिया के खिलाफ 53 गेंदों पर 101 रनों की पारी. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 8 छक्के आए. इसी के साथ लुआन ड्रे प्रेटोरियस टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 20 साल और 161 दिन की उम्र में यह कारनामा किया. अब वह फुल मेंबर टीमों में टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई के नाम दर्ज था. उन्होंने साल 2019 में सिर्फ 20 साल और 337 दिन की उम्र में शतक लगाया था. अब प्रेटोरियस ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

A Magnificent Century! 💯 What a knock! Lhuan-dré Pretorius brings up his maiden T20I century as #TheProteas continue to pile on the runs! 🇿🇦🏏 After falling just six runs short earlier this week, there was no denying him this time around! 👏 A milestone moment for our rising… pic.twitter.com/fMydjQAqeT — Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2026

कौन हैं लुआन ड्रे प्रेटोरियस?

लुआन ड्रे प्रेटोरियस साउथ अफ्रीका के उभरते युवा खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाजी के साथ ही विकेटकीपिंग भी करते हैं. वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. प्रेटोरियस ने साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया है. फिलहाल वो टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेल रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के बीच हो रहा है.

साउथ अफ्रीका ने जीता मैच

मैच की बात करें, तो साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में नामीबिया को 11 रन से हराया. अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रन बनाए थे. प्रेटोरियस ने 101 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि कॉनर एस्टरहुइजेन ने सिर्फ 40 गेंद पर 88 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी नामीबिया ने 20 ओवर में 217 रन बनाए और मैच 11 रन से गंवा दिया. यह पहली बार है जब साउथ अफ्रीका ने टी20 इंटरनेशनल में नामीबिया को हराया है. इससे पहले नामीबिया ने इसी ट्राई सीरीज में साउथ अफ्रीका को हराया था. अब इस ट्राई सीरीज का फाइनल साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा.