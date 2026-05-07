दुनिया का इकलौता क्रिकेटर, जिसे मिली फांसी की सजा, खौफनाक अपराध सुन कांप जाएगी रूह

Leslie Hylton Cricketer: क्रिकेट को जेंटलमैन (Gentlemen) का खेल कहा जाता है. हालांकि क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो खेल की पहचान से परे हैं. दुनिया के कई क्रिकेटर्स ने बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाए, जिनसे उन्हें पैसा, सम्मान और फेम सबकुछ मिला, लेकिन कुछ विवादों में फंस गए. कुछ क्रिकेटर्स अपने खेल से अलग अपराध की दुनिया में चले गए. ऐसी ही एक भयावह कहानी वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर लेसली हिलटन से जुड़ी हुई है.

वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा क्रिकेटर है, जिसे फांसी के तख्ते पर लटकाया गया. उस समय लेसली हिलटन वेस्टइंडीज के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी थे, जिनका नाम दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों में शुमार हो सकता था. दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया. लेसली हिलटन की कहानी का खौफनाक अंत हुआ.

लेसली हिलटन की क्रिकेट जर्नी

वेस्टइंडीज के क्रिकेटर लेसली हिलटन एक तेज गेंदबाज थे, जो मैदान पर अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था. लेसली का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट का जुनून भरा हुआ था. बचपन में ही माता-पिता को खोने के बाद आंटी ने उनकी परवरिश की. लेसली हिलटन को मजदूरी और टेलर का काम भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा.

यह देखकर एक लोकल क्लब ने उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया. इसके बाद क्रिकेट की दुनिया में लेसली हिलटन का आगमन हुआ. लेसली हिलटन ने सालों तक कड़ी मेहनत, जिसके बाद आखिरकार उन्हें वेस्टइंडीज की सीनियर टीम में मौका मिला. उन्होंने 1935 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया. लेसली हिलटन ने वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 16 विकेट अपने नाम किए.

लेसली को वाइफ ने दिया धोखा

क्रिकेट में कामयाबी मिलने के बाद लेसली हिलटन ने साल 1942 में जमैका की लर्लिन रोज (Lurline Rose) के साथ शादी रचाई. शादी के बाद कुछ सालों तक लेसली और लर्लिन के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उनके रिश्ते में दरार आ गई. लेसली हिलटन को अपनी वाइफ पर शक होने लगा. यह शक उस दिन हकीकत में बदल गया, जब हिलटन को एक गुमनाम लेटर मिला. उस लेटर में हिलटन की वाइफ का न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति रॉय फ्रांसिस के साथ अफेयर के बारे में लिखा हुआ था.

उस समय लर्लिन रोज बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाती रहती थी. इस बारे में जानने के बाद हिलटन को काफी आघात पहुंचा. इसकी वजह से हिलटन को काफी गुस्सा आया. इसके बाद जब लर्लिन रोज न्यूयॉर्क से वापस आई, तो हिलटन ने अफेयर के बारे में सवाल किया. लर्लिन रोज ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर उस बात को स्वीकार कर लिया.

लेसली को क्यों मिली फांसी की सजा?

17 मई 1954 की सुबह जमैका के किंग्स्टन में हिलटन और उनकी वाइफ के बीच घर के अंदर तीखी बहस हुई. उन दोनों के बीच बहस काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद लेसली हिलटन ने अपना आपा खो दिया. लेसली ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और लर्लिन रोज पर गोलियों की बौछार कर दी. हिलटन ने लर्लिन को 7 गोलियां मारीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह खबर कुछ ही समय में वेस्टइंडीज समेत पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई.

इस मामले में लेसली हिलटन को फांसी की सजा सुनाई गई. 17 मई 1955 को हत्या के ठीक एक साल बाद लेसली हिलटन को जमैका की जेल में फांसी दे दी गई. इसी के साथ वह क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे क्रिकेटर बने, जिन्हें फांसी दी गई.