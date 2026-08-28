Home > खेल > गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंड्मैन फिर विवादों में, छुट्टी पर भेजे गए, कोटक ने बताया था घमंडी

गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंड्मैन फिर विवादों में, छुट्टी पर भेजे गए, कोटक ने बताया था घमंडी

ली फोर्टिस एक बार फिर विवादों में हैं. द हंड्रेड के दौरान ईसीबी स्टाफ से बहस के बाद उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया. इससे पहले उनका गौतम गंभीर से भी विवाद हुआ था. भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने फोर्टिस को “घमंडी” बताया था.

By: Satyam Sengar | Published: August 28, 2026 10:47:24 AM IST

गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंडस्टाफ की छुट्टी.
गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंडस्टाफ की छुट्टी.


सरे के हेड ग्राउंड्समैन ली फोर्टिस एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान 28 जुलाई को द ओवल मैदान पर उनकी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के एक स्टाफ से तीखी बहस हो गई. यह स्टाफ अगले दिन होने वाले एमआई लंदन और लंदन स्पिरिट के मुकाबले के लिए मैदान तैयार करने में मदद कर रहा था. बताया जा रहा है कि बहस के बाद स्टाफ काफी भावुक हो गया और रो पड़ा. इसके बाद सरे के मुख्य कार्यकारी स्टीव एलवर्थी ने फोर्टिस से बात की, जिसके बाद वह मैदान से चले गए.

इस घटना के बाद से फोर्टिस द ओवल में नजर नहीं आए हैं और उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने की खबर है. सरे ने मामले पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है. क्लब के प्रवक्ता ने कहा कि क्लब और उसके कर्मचारियों से जुड़े मामले निजी और गोपनीय होते हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. फोर्टिस 2012 से द ओवल के हेड ग्राउंड्समैन हैं. उन्हें 2022 से 2024 के बीच लगातार तीन बार ईसीबी का ग्राउंड्स मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिल चुका है.

You Might Be Interested In

गौतम गंभीर से भी हुआ था विवाद
ली फोर्टिस भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच पिछले साल तब चर्चा में आए थे, जब इंग्लैंड दौरे के दौरान उनकी भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से तीखी बहस हो गई थी. भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट से कुछ दिन पहले पिच को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी. इस दौरान गंभीर काफी नाराज दिखाई दिए थे और उन्होंने फोर्टिस से कहा था कि वह “सिर्फ ग्राउंड्समैन” हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था.

सितांशु कोटक ने बताया था घमंडी
इसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने फोर्टिस को “घमंडी” बताया था. वहीं, भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इस घटना को “अनावश्यक” कहा था. गिल ने कहा था कि कोचिंग स्टाफ को पिच के पास जाकर विकेट देखने का पूरा अधिकार है. अब ताजा विवाद के बाद फोर्टिस का भविष्य भी सवालों के घेरे में है. अगर वह सरे के साथ वापस नहीं आते हैं तो क्लब को नया ग्राउंड्समैन नियुक्त करना पड़ सकता है. द ओवल में अगले साल एशेज टेस्ट और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसे बड़े मुकाबले होने हैं.

Tags: Lee fortis
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026

कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?

August 27, 2026

किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की...

August 27, 2026

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026
गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंड्मैन फिर विवादों में, छुट्टी पर भेजे गए, कोटक ने बताया था घमंडी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंड्मैन फिर विवादों में, छुट्टी पर भेजे गए, कोटक ने बताया था घमंडी
गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंड्मैन फिर विवादों में, छुट्टी पर भेजे गए, कोटक ने बताया था घमंडी
गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंड्मैन फिर विवादों में, छुट्टी पर भेजे गए, कोटक ने बताया था घमंडी
गौतम गंभीर से भिड़ने वाले ग्राउंड्मैन फिर विवादों में, छुट्टी पर भेजे गए, कोटक ने बताया था घमंडी