Lalit Modi: ‘मैं हीरे का चम्मच लेकर पैदा हुआ था,लेकिन…’, भगोड़े ललित मोदी का बड़ा खुलासा, कबूला अपना ऐसा फ्रॉड…सुन हैरान रह गई पूरी दुनिया!

Home > खेल > Lalit Modi: 'मैं हीरे का चम्मच लेकर पैदा हुआ था,लेकिन…', भगोड़े ललित मोदी का बड़ा खुलासा, कबूला अपना ऐसा फ्रॉड…सुन हैरान रह गई पूरी दुनिया!

Lalit Modi: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के साथ एक साक्षात्कार में , मोदी ने खुलासा किया कि वे शुरू से ही नियम तोड़ने वाले थे।

Published By: Ashish Rai
Published: August 21, 2025 22:56:45 IST

Lalit Modi (माइकल क्लार्क के साथ ललित मोदी)
Lalit Modi (माइकल क्लार्क के साथ ललित मोदी)

Lalit Modi: आईपीएल के पहले चेयरमैन ललित मोदी 2010 में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बीच भारत छोड़कर चले गए थे। तब से वे विदेश में हैं। 2013 में, भारतीय बोर्ड ने उन्हें इन आरोपों में दोषी पाते हुए आजीवन प्रतिबंधित कर दिया था। हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के साथ एक साक्षात्कार में , मोदी ने खुलासा किया कि वे शुरू से ही नियम तोड़ने वाले थे। मोदी ने पॉडकास्ट में क्लार्क से कहा, “मैं हीरे के चम्मच के साथ पैदा हुआ था। न चांदी का, न सोने का, बल्कि हीरे का। और इसलिए मैं हमेशा सब कुछ पाकर बड़ा हुआ। मैं पाँच साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल गया। यह कठिन था। वैसे, मैं सात अलग-अलग बोर्डिंग स्कूलों में गया।”

SAT की परीक्षा किसी और से दिलवाई थी

“यह बहुत कठिन था। मेरे दादाजी बहुत सख्त थे। मेरे पिता बहुत सख्त थे। मेरी परवरिश बहुत सख्त माहौल में हुई।” उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने किसी और से स्कॉलैस्टिक असेसमेंट टेस्ट (SAT) दिलवाया था, जो अमेरिका में स्नातक कॉलेजों में दाखिले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मानक परीक्षा है। उनके अनुसार, उन्हें हर कॉलेज में दाखिला मिल गया।

अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए धोखाधड़ी की

मोदी ने आगे कहा, “मैं हमेशा परिवार में बदनाम रहा और हर नियम तोड़ता रहा क्योंकि मुझे हमेशा ज़्यादा-से-ज़्यादा चाहिए होता था। यह आसान नहीं था, समझ रहे हैं? मैं सात अलग-अलग स्कूलों में गया। आखिरकार मैं दिल्ली पहुँचा और बारहवीं की परीक्षा में फेल हो गया। लेकिन मैंने खुद को धोखा दिया क्योंकि मैं अमेरिका जाना चाहता था, क्योंकि मैं वहाँ जाकर पार्टी करना चाहता था। मुझे कॉलेज जाना था। और मैं हर कॉलेज में दाखिले के लिए तैयार हो गया। किसी ने मेरे लिए SAT किया। मुझे 1600 में से 1560 नंबर मिले। 

मेरा नाम और उसकी तस्वीर थी। उन दिनों हम इससे बच निकलते थे। आज ऐसा मुमकिन नहीं है। जब मैं कॉलेज वापस गया, तो मैं नॉर्थ कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी में गया। मैं शायद वहाँ के गिने-चुने भारतीयों में से एक था और मैं कभी घर से दूर नहीं रहा था। मैं बोर्डिंग स्कूल में था, इसलिए मुझे पता था कि अपना बिस्तर कैसे बनाना है। मुझे पाँच साल की उम्र से ही जीना और अपना ख्याल रखना आता था। लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि आप भारत की दुनिया से पूरी तरह विकसित प्रथम विश्व अमेरिका में पहुँच गए।”

देखें: माइकल क्लार्क के साथ ललित मोदी का इंटरव्यू

ललित मोदी ने कहा कि कॉलेज में अक्सर उनसे पूछा जाता था कि क्या भारत में लोग कारों की बजाय बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इस बात की आदत हो गई थी, मुझे परेशान किया जाता था। मैं बहुत हट्टा-कट्टा नहीं था। मुझे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था और उन दिनों मेरे पास बॉडीगार्ड वगैरह नहीं थे। इसलिए बेहतर यही था कि मैं हार मान लूँ और दूसरी तरफ़ देखूँ और आगे बढ़ जाऊँ, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा।”

Tags: lalit modi
