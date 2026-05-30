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वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए ललित मोदी, दे डाला ऐसा तोहफा; सुन कानों पर नहीं कर पाएंगे यकीन

Vaibhav Suryavanshi : IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है, और इस युवा बल्लेबाजी सनसनी को टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बेहतरीन साइनिंग बताया है.

By: Preeti Rajput | Published: May 30, 2026 9:57:52 AM IST

ललित मोदी ने वैभव को दिया शानदार ऑफर
ललित मोदी ने वैभव को दिया शानदार ऑफर


Vaibhav Suryavanshi : IPL के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी 15 साल के शानदार युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए हैं. उन्होंने सूर्यवंशी को आईपीएल इतिहास की सबसे बेहतरीन खरीद तक करार दिया है. वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 47 गेंदों पर 96 रनों की शानदार पारी खेली. इस विस्फोटर पारी के दौरान वैभव ने 7 छक्के मारे. इसी के साथ उन्होंने अपने IPL में 1000 रन भी पूरे किए. 

ललित मोदी ने वैभव को दिया शानदार ऑफर 

वैभव की इस शानदार बल्लेबाजी से हर कोई प्रभावित हुआ. ललित मोदी ने तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके लिए एक पोस्ट भी शेयर किया. उन्होंने वैभव की तारीफ करते हुए लिखा कि ‘आज, वैभव सूर्यवंशी शायद सेंचुरी बनाने से चार रन पीछे रह गए. लेकिन मेरी नजर में, उन्होंने इससे कहीं ज्यादा बडी चीज हासिल की है. उन्होंने पूरे देश को यह दिखाया कि निडर युवा टैलेंट कैसा दिखता है.’

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उन्होंने आगे लिखा कि ‘एक ऐसे इंसान के तौर पर, जो हमेशा से यह मानता रहा है कि खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मौके भी पैदा करने चाहिए, मैं वैभव को पूरी पढाई के लिए स्कॉलरशिप देना चाहूंगा. दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जिसका पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, अगर वह कभी इसका फायदा उठाना चाहें. यह उन रनों के लिए नहीं है जो उन्होंने बनाए. यह उस हिम्मत, भरोसे और प्रेरणा के लिए है जो उन्होंने लाखों युवा भारतीयों को दी है.टैलेंट को कभी भी पढाई और महानता में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं पडनी चाहिए.’

अंत में उन्होंने लिखा कि ‘यह ऑफर हमेशा खुला रहेगा. अगर वह अपनी जिंदगी में कभी भी इसे स्वीकार करना चाहें. वह सचमुच वही हैं जिसकी मुझे उम्मीद थी कि ipl बनाएगा. मैंने जितने भी स्पोर्ट्स स्टार देखे हैं, उनमें से वह अपनी तरह के अकेले स्टार हैं. IPL के दौर में पले-बढे. उम्मीद है कि यह लाखों लोगों को उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा.’

गुजरात के सामने वैभव का प्रदर्शन 

कल के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 96 रन बनाए. उन्होंने राजस्थान की पारी को संभाला और कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए, लेकिन दुर्भाग्य से शतक से सिर्फ 4 रन दूर रह गए. उनकी इस विस्फोटक पारी में चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिली. हालांकि टीम मैच नहीं जीत सकी, फिर भी वैभव का प्रदर्शन पूरे मुकाबले का सबसे बडा आकर्षण रहा.

Tags: bccihome-hero-pos-1IPL 2026lalit modiRRvaibhav suryavanshi
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