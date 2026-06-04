‘किंग’ ने नहीं दिया भाव, तो पटक दिया बैट, अब ललित मोदी बने फरिश्ता, बेबी बॉय का सपना किया पूरा

Viral Video: IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर ललित मोदी के क्रिकेट से जुड़े पोस्ट और बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस बीच एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक फैन बॉय ललित मोदी को धन्यवाद कहता दिखाई देता है. दरअसल, वायरल वीडियो जो बच्चा दिखाई दे रहा है, उसका नाम युगवीर बुधिराजा है. वह विराट कोहली का फैन बॉय है. कुछ महीनों पहले उस फैन बॉय ने विराट कोहली (Virat Kohli) से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी.

इस पर वह फैन बॉय यानी युगवीर बुधिराजा अपना बल्ला फेंककर फूट-फूटकर रोया था इसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था, जो आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी तक भी पहुंच गया. इस वीडियो के देखने के बाद ललित मोदी का दिल टूट गया. ऐसे में उन्होंने बच्चे को एक बेशकीमती गिफ्ट दिया है.

ललित मोदी ने निभाया वादा

जब कोहली के फैन बॉय युवराज की वीडियो ललित मोदी (Lalit Modi) तक पहुंची, तो उन्होंने उसे खास गिफ्ट देने का सोचा. हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की संस्थापक करिश्मा मेहता के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ललित मोदी ने कहा कि वह वीडियो पहली बार देखने के बाद उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था. फैन बॉय को ऑटोग्राफ न मिलने पर रोता हुआ देखकर उनका दिल टूट गया. ललित मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को उस फैन बॉय को ढूंढने के लिए कहा है, जिससे वह उसे कोई बड़ा गिफ्ट दे सकें. इंटरव्यू में ललित मोदी कहते हैं, ‘मैं उन्हें पहले सीजन का एक बल्ला भेजूंगा. इस बल्ले पर हर खिलाड़ी के सिग्नेचर हैं, जिनमें विराट कोहली भी शामिल हैं.’

फैन बॉय को मिला ऐतिहासिक गिफ्ट

ललित मोदी की टीम ने ऑनलाइन उस फैन बॉय को खोज निकाला, जिसका नाम युगवीर बुधिराजा है. उन्होंने उस फैन बॉय को वह ऐतिहासिक बैट गिफ्ट किया. कोहली फैन बॉय युगवीर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह ललित मोदी को धन्यवाद बोलते दिखाई दे रहा है. युगवीर ने कहा, ‘ललित मोदी सर, मुझसे संपर्क करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपने मेरी सुबह को वाकई खास बना दिया. आपकी वीडियो कॉल से जागना एक कभी न भूलने वाला पल था और मेरे लिए इसका बहुत महत्व है. मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे ढूंढ लिया और मैं आपसे बल्ला पाकर बहुत उत्साहित हूं.’

इंटरनेट पर फैंस का रिएक्शन

विराट कोहली के फैन बॉय युगवीर बुधिराजा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इंटरनेट पर ललित मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों ने उन्हें अपनी बात का पक्का आदमी बताया.