भारतीय दिग्गज की होगी वापसी, BCCI सौंपने जा रहा जिम्मेदारी, अन्य दिग्गज भी रेस में

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) नए कोचों की न्युक्ति करने जा रहा है. हालांकि, यह नियुक्ति टीम इंडिया में नहीं बल्कि, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगी. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जल्द ही नए कोचों की नियुक्ति हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह और लक्ष्मीपति बालाजी को तेज गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2026 समाप्त होने के बाद यह नई भूमिका संभालेंगे.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पिछले साल ट्रॉय कूली के रिटायर होने के बाद से स्थायी तेज गेंदबाजी कोच का पद खाली पड़ा है. बीसीसीआई ने इस पद के लिए इंग्लैंड के गेंदबाजी कोच स्टेफन जोन्स से भी बातचीत की थी, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका. इसके बाद भारतीय कोचों के नामों पर विचार किया गया. इसमें अन्य दावेदारों के नाम भी चर्चा में हैं. पी. कृष्णकुमार भी तेज गेंदबाजी कोच बनने की दौड़ में शामिल हैं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

येरे गौड़ बन सकते हैं बल्लेबाजी कोच

उनके मार्गदर्शन में कई युवा गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. पूर्व कर्नाटक खिलाड़ी येरे गौड़ को बल्लेबाजी कोच बनाया जा सकता है. वहीं सुनेत्रा परांजपे, नूशिन अल खदीर और वीआर वनिता के नाम भी कोचिंग भूमिकाओं के लिए चर्चा में हैं. अब देखना होगा कि बीसीसीआई इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपता है. हालांकि, रेस में तो वीआरवी सिंह और लक्ष्मीपति बालाजी हैं.

फील्डिंग कोच के लिए दिशांत याज्ञनिक मजबूत दावेदार

फील्डिंग कोच के पद के लिए दिशांत याज्ञनिक का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. वह इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के फील्डिंग कोच हैं. इसके अलावा मिलाप मेवाड़ा और शबरिश मोहन के नाम भी विचाराधीन हैं. हालांकि, प्रदर्शन विश्लेषक, शिक्षा प्रमुख और खेल विज्ञान व चिकित्सा विभाग के प्रमुख जैसे अन्य पदों पर नियुक्तियों को लेकर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.