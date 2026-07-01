मेसी की बराबरी, रोनाल्डो का रिकॉर्ड ध्वस्त… फीफा विश्व कप 2026 में एम्बाप्पे का धमाका, बने नंबर-1

Kylian Mbappe World Record: फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappe) ने फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. 28 साल के किलियन एम्बाप्पे ने मंगलवार को फ्रांस की ओर से खेलते हुए राउंडर ऑफ 32 में स्वीडन के खिलाफ 2 गोल दागे. इसके दम पर फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. स्वीडन के खिलाफ 2 गोल करते ही किलियन एम्बाप्पे ने फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जर्मनी के दिग्गज मिरोस्लाव को पीछे छोड़ दिया.

स्वीडन के खिलाफ 2 गोल दागने के बाद किलियन एम्बाप्पे के नाम विश्व कप में 18 गोल दर्ज हो गए हैं. अब इस लिस्ट में किलियन एम्बाप्पे से आगे सिर्फ अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिनके नाम विश्व कप में 19 गोल दर्ज हैं.

एम्बाप्पे ने तोड़ा रोनाल्डो का विश्व रिकॉर्ड

फीफा विश्व कप 2026 में मंगलवार को फ्रांस और स्वीडन के बीच राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेला गया. इस नॉकआउट मैच में किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल दागकर ब्राजील के दिग्गज रोनाल्डो नाजारियो और लियोनिदास का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इन दोनों दिग्गजों के नाम विश्व कप के नॉकआउट में 8-8 गोल दर्ज हैं. वहीं, एम्बाप्पे के नाम अब 10 गोल दर्ज हो गए हैं. इस लिस्ट में फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के पेले का नाम भी शामिल है, जिनके नाम नॉकआउट मुकाबलों में 7-7 गोल दर्ज हैं. वहीं, लियोनेल मेसी की बात करें, तो वह फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में कुल 5 गोल दाग चुके हैं.

वर्ल्ड कप नॉकआउट में सबसे ज्यादा गोल

10 गोल- किलियन एम्बाप्पे

8 गोल- रोनाल्डो नाजारियो और लियोनिदास

7 गोल- जस्ट फोंटेन और पेले

गोल्डन बूट की रेस में मेसी की बराबरी

फीफा विश्व कप 2026 में किलियन एम्बाप्पे कुल 6 गोल कर चुके हैं. इसी के साथ उन्होंने गोल्डन बूट की रेस में लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की बराबरी कर ली है. लियोनेल मेसी ने भी इस विश्व कप में अभी तक 6 गोल दागे हैं. हालांकि उन्होंने एम्बाप्पे से एक मुकाबला कम खेला है. मेसी 4 जुलाई को राउंड ऑफ 32 में केप वर्ड के खिलाफ खेलने उतरेंगे, जिसमें गोल दागकर वह एम्बाप्पे से आगे निकल सकते हैं.

स्वीडन के खिलाफ एम्बाप्पे का प्रदर्शन

मुकाबले की बात करें, तो पहले 45 मिनट फांस की टीम ने दबदबा बनाए रखा. हालांकि किस्मत ने थोड़ा कम साथ दिया और 1 भी गोल नहीं हो पाया. किलियन एम्बाप्पे का एक गोल ऑफसाइड होने की वजह से अमान्य करार दिया गया, जबकि उनका एक दूसरा शॉट गोलपोस्ट से टकराकर चूक गया. इसके बाद पहले हाफ के इंजरी टाइम (अतिरिक्त समय) में मिला, जब किलियन एम्बाप्पे ने एक शानदार गोल करके टीम का खाता खोला.

फिर दूसरे हाफ में भी फ्रांस ने दबाव बनाए रखा और 53वें मिनट में ब्रैडली बारकोला ने गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया. इसके बाद मैच के 74वें मिनट में एम्बाप्पे ने फिर एक गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया. इसके दम पर फ्रांस ने स्वीडन को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.