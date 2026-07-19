FIFA WC 2026: मैच हारे, लेकिन जीत ली दुनिया! फ्रांस के एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड ध्वस्त

France vs England: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे स्थान के लिए रविवार को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे की कप्तानी वाली फ्रांस को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा. हैरी केन की अगुवाई वाली इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को 6-4 से हरा दिया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. वहीं, किलियन एम्बाप्पे को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा. हालांकि एम्बाप्पे ने हारे हुए मुकाबले में भी इतिहास रच दिया.

दरअसल, किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस की ओर से इस मैच में 2 गोल किए, जिसके साथ ही वह फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है.

एम्बाप्पे ने तोड़ा मेसी का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में एम्बाप्पे ने 2 गोल दागा. अब उनके वर्ल्ड कप करियर में कुल 22 गोल हो गए हैं, जबकि अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के नाम विश्व कप में 21 गोल दर्ज हैं. दिलचस्प बात यह है कि एम्बाप्पे ने अभी तक विश्व कप में कुल 22 मैच ही खेले हैं, जिनमें कुल 22 गोल किए हैं. इतना ही नहीं, एम्बाप्पे के नाम विश्व कप इतिहास में बिना पेनल्टी के सबसे ज्यादा 19 गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. इस मामले में लियोनेल मेसी दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने बिना पेनल्टी 17 गोल किए हैं.

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कैसा रहा फ्रांस-इंग्लैंड का मैच?

फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तीसरे स्थान के लिए खेला गया मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. इस मैच में दोनों टीमों की ओर से कुल 10 गोल हुए, जिसमें इंग्लैंड ने 6 गोल और फ्रांस ने 4 गोल किए. मैच के पहले हाफ में इंग्लैंड ने पूरी तरह दबदबा बना लिया. इंग्लैंड की ओर से डेक्लन राइस (तीसरे मिनट), एजरी कोन्सा (18वें मिनट) और बुकायो साका ने 2 गोल (37वें और इंजरी टाइम) किए. इसके दम पर इंग्लैंड ने 4-0 से बढ़त बना ली. फिर हाफ-टाइम के बाद फ्रांस ने वापसी की. एम्बाप्पे ने 48वें मिनट में पहला गोल दागा, जिसके बाद 54वें मिनट में ब्रैडली बारकोला ने गोल दागकर स्कोर 4-2 कर दिया.

फिर 66वें मिनट में एम्बाप्पे ने अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 4-3 कर दिया, लेकिन 87वें मिनट में बुकायो साका ने पेनल्टी से अपना तीसरा गोल दागकर हैट्रिक पूरी करते हुए इंग्लैंड को 5-3 से आगे कर दिया. इंजरी टाइम में ओस्मान डेम्बेले ने गोल कर फ्रांस को फिर 5-4 के करीब पहुंचाया, लेकिन 98वें मिनट में जूड बेलिंगहम के एक हैरतअंगेज गोल दागकर इंग्लैंड को 6-4 से जीत दिला दी.

गोल्डन बूट की रेस में भी एम्बाप्पे आगे

इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रचने के साथ ही किलियन एम्बाप्पे ने एक और बड़ा कारनामा किया है. दरअसल, इस मुकाबले में 2 गोल दागने के साथ ही एम्बाप्पे के नाम फीफा विश्व कप 2026 में कुल 10 गोल हो गए, जिससे वह गोल्डन बूट की रेट में सबसे आगे निकल गए हैं. उन्होंने अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में 8 गोल किए हैं. अब लियोनेल मेसी के पास फाइनल में 2 गोल दागकर गोल्डन बूट जीतने और विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोरर का रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा.