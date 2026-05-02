खौफ में थे काइल जैमीसन! 15 साल के वैभव को आउट कर मैदान पर क्यों भड़के? खुद बताई वजह

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जंग सिर्फ रनों की नहीं, बल्कि अनुभव और युवा जोश की भी थी. दिल्ली के लिए प्लेऑफ की राह में सबसे बड़ा रोड़ा राजस्थान के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी बने हुए थे. हालांकि, कीवी पेसर काइल जैमीसन ने इस युवा सनसनी को बोल्ड कर दिल्ली को बड़ी राहत दी, लेकिन विकेट के बाद उनका एग्रेसिव सेलिब्रेशन विवादों में घिर गया है. जैमीसन के इस बर्ताव पर जहां फैंस का गुस्सा फूटा, वहीं बीसीसीआई ने भी उन पर कड़ा एक्शन लिया है. आखिर जैमीसन को एक टीनएजर को आउट कर इतना गुस्सा क्यों आया और मैच के बाद उन्होंने वैभव को लेकर कौन सा चौंकाने वाला खुलासा किया? आइए जानते हैं.

दरअसल मैच के बाद सूर्यवंशी के साथ अपनी टक्कर के बारे में खुलकर बात करते हुए, जैमीसन ने कहा कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी 15 साल के बच्चे से इतना डर ​​कभी नहीं लगा, जितना इस राजस्थान रॉयल्स के किशोर से लगा.

काइल ने वैभव को कैसे किया आउट

दरअसल मैच के दूसरे ओवर की पाँचवीं गेंद पर, वैभव सूर्यवंशी जैमीसन की एक शानदार यॉर्कर को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए. इससे ठीक पहले वाली गेंद पर, उन्होंने काइल को चौका जड़ा था. वैभव के आउट होने से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज़ों ने यकीनन राहत की साँस ली, भले ही वह कुछ देर के लिए ही क्यों न हो. हालाँकि रियान पराग, ध्रुव जुरेल और डोनोवन फरेरा जैसे खिलाड़ियों ने वापसी की और राजस्थान का स्कोर 225 रन तक पहुँचा दिया.

काइल को लग रहा था वैभव से डर!

IPL की आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर किए गए एक वीडियो में, जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि अपनी पूरी ज़िंदगी में मुझे कभी किसी 15 साल के बच्चे से इतना डर ​​लगा हो. लेकिन हाँ, मैच में उतरने से पहले हमने थोड़ी योजना बनाई थी. यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी योजना काम आई.’

काइल ने बताई एग्रेसिव सेलिब्रेशन की वजह

जैमीसन ने मैच से पहले अपनी टीम की रणनीति के बारे में विस्तार से बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए राजस्थान के सलामी बल्लेबाज़ों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को पारी की शुरुआत में ही आउट करना कितना ज़रूरी था. इस लंबे कद के कीवी तेज़ गेंदबाज़ ने कहा, ‘जब ज़्यादातर टीमें राजस्थान को देखती हैं, तो उनके शीर्ष दो खिलाड़ी ही होते हैं जो लगातार उन्हें मज़बूत शुरुआत देते हैं. स्टार्सी ने एक विकेट हाई फ़ुल टॉस पर लिया और मैंने एक यॉर्कर पर. उन्हें जल्दी आउट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा, और मुझे लगता है कि इससे पावरप्ले के दौरान उनकी लय टूट गई.’