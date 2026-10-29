धमकी भरा बर्ताव… कुमार संगकारा के परिवार के साथ आयरलैंड में बदसलूकी? दिग्गज ने लगाए गंभीर आरोप

Kumar Sangakkara Family Misbehavior: श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा के परिवार को आयरलैंड में बदतमीजी और नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा है. कुमार संगकारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर ट्वीट करते हुए इस पर अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि आयरलैंड के डबलिन स्थित एक एयरलाइन के स्टाफ ने उनके परिवार के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया. उन्होंने एयरलाइन के स्टाफ पर उनके परिवार को धमकाने और भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) का कहना है कि इससे पहले उन्होंने कभी आयरलैंड में इस तरह के व्यवहार का सामना नहीं किया. यह आयरलैंड में उनका पहला बुरा अनुभव है.

कुमार संगकारा ने क्या लिखा?

पूर्व श्रीलंका कप्तान कुमार संगकारा ने बुधवार (28 अक्टूबर) को ‘एक्स’ पर लिखा, ‘क्या किसी और ने भी डबलिन में रायनएयर के गेट स्टाफ द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना किया है? मैंने और मेरे परिवार ने इसका सामना किया है, जो कि बेहद चौंकाने वाला था. उनके बात करने का तरीका, चीजों को संभालने का तरीका और धमकी भरा रवैया किसी भी यात्री के लिए स्वीकार्य नहीं है. डबलिन में यह मेरा पहला खराब अनुभव रहा.’ कुमार संगकारा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Has anyone experienced discriminatory gate personnel @Ryanair in Dublin ? I with my family just did and it was shocking. The tone of address and the mishandling of procedure and threatening behavior. Unacceptable for any passenger. First bad experience in Dublin — Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) October 28, 2026

एयरलाइन की ओर से क्या आया रिएक्शन?

कुमार संगकारा के इन आरोपों पर रायनएयर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अभी तक यह भी पता नहीं चला है कि क्या एयरलाइन इस मामले की जांच कर रही है. हालांकि फिलहाल कुमार संगकारा के पोस्ट के आधार पर इस मामले को लेकर चर्चा चल रही है. बता दें कि रायनएयर आयरलैंड की कम लागत वाली एयरलाइन में से एक है. इसका हेडक्वार्टर डबलिन काउंटी के स्क्वार्ड्स में है. इस घटना ने आयरलैंड में एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव से जुड़ी घटनाओं को फिर से चर्चा में ला दिया है.

कुमार संगकारा का करियर

पूर्व दिग्गज कुमार संगकारा दुनिया के सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाजों में शुमार हैं. संगकारा ने साल 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था. अपने इंटरनेशनल करियर में संगकारा ने 594 मैच खेले, जिसमें 28,016 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 63 शतक और 153 अर्धशतक आए. मौजूदा समय में कुमार संगकारा IPL में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हैं.