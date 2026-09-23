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Kumar Kushagra Century: कुशाग्र का बल्ला उगल रहा आग! ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ ठोका शतक, दलीप ट्रॉफी फाइनल में भी जड़ी थी सेंचुरी

Kumar Kushagra Century: कुमार कुशाग्र ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में शतक लगाने के बाद ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ भी शानदार सेंचुरी लगा दी है. उन्होंने इंडिया-ए की ओर से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 113 रनों की जूझारू पारी खेली. अपनी इस पारी के दम पर उन्होंने अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकाला.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 23, 2026 5:10:25 PM IST

कुमार कुशाग्र ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ ठोका शतक.
कुमार कुशाग्र ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ ठोका शतक.


Kumar Kushagra Century: झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र (Kumar Kushagra) इन दिनों गजब फॉर्म में चल रहे हैं. कुमार कुशाग्र ने इंडिया-ए के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में शानदार शतक लगाया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 240 गेंद का सामना करते हुए 113 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके लगाए. कुमार कुशाग्र की यह पारी उस समय आई, जब भारतीय टीम ने सिर्फ 97 के स्कोर पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे. ऐसे मुश्किल समय में कुमार कुशाग्र ने भारतीय टीम की पारी को संभाला और 113 रन बनाकर स्कोर को 334 तक पहुंचाया. इससे पहले कुशाग्र ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भी शानदार शतक लगाया था.

कुशाग्र बने इंडिया-ए के संकटमोचक!

इस मुकाबले में साई सुदर्शन और अमन मोखाड़े ने पारी की शुरुआत की. साई सुदर्शन ने एक छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 57 रनों की पारी खेली, लेकिन दूसरी ओर से विकेट गिरते रहे. अमन मोखाड़े 6 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद देवदत्त पडिक्कल 3 रन और शेख रशीद भी 16 रन बनाकर आउट हो गए. फिर कुमार कुशाग्र ने छठे नंबर पर आकर साई सुदर्शन के साथ पारी संभाली. उन दोनों के बीच 138 रनों की पार्टनरशिप हुई. साई सुदर्शन 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कुशाग्र ने एक छोर को संभाले रखा. आखिर में कुमार कुशाग्र भी 113 रन के स्कोर पर आउट हो गए. इसके चलते भारतीय टीम ने पहली पारी में 334 रन बनाए.

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तनुष कोटियन ने भी लगाई फिफ्टी

कुमार कुशाग्र और साई सुदर्शन के अलावा तनुष कोटियन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की. उन्होंने 7वें नंबर पर आकर 138 गेंद पर 69 रन बनाए. इस पारी में कोटियन ने 4 चौके और 1 छक्का भी लगाया. उनके अलावा शम्स मुलानी ने 18 और अंशुल कंबोज ने 23 रन बनाए. इसके दम पर भारत-ए ने पहली पारी में 334 रन बनाए. अब ऑस्ट्रेलिया-ए की टीम पहली पारी खेल रही है.

शानदार फॉर्म में चल रहे कुमार कुशाग्र

21 साल के कुमार कुशाग्र पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने हाल ही में दलीप ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगाकर ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने अपने इसी फॉर्म को जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ भी शतक लगा दिया है. बता दें कि कुमार कुशाग्र IPL में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं.

Tags: ind a vs aus aKumar Kushagra
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