Home > खेल > 8 चौके, 5 छक्के… ईशान के बाद ‘बोकारो के लाल’ ने काटा गदर, दलीप ट्रॉफी फाइनल में ठोकी सेंचुरी

8 चौके, 5 छक्के… ईशान के बाद ‘बोकारो के लाल’ ने काटा गदर, दलीप ट्रॉफी फाइनल में ठोकी सेंचुरी

Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन के बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने शतक लगा दिया है. उन्होंने कप्तान ईशान के साथ 200 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की है, जिससे ईस्ट जोन का स्कोर 500 के पार पहुंच गया है. जानें कौन हैं 21 साल के कुमार कुशाग्र...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 7, 2026 1:33:03 PM IST

कुमार कुशाग्र ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में शतक लगाया.
कुमार कुशाग्र ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में शतक लगाया.


Kumar Kushagra Century: दलीप ट्रॉफी फाइनल के मुकाबले में ईस्ट जोन ने मजबूत पकड़ बना ली है. ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन के बाद कुमार कुशाग्र ने भी शतक लगा दिया है, जिससे पहली पारी का स्कोर 500 के पार पहुंच गया है. कुमार कुशाग्र ने फाइनल मैच में ईशान किशन के साथ 200 से ज्यादा रनों की विशाल साझेदारी की. इस दौरान उन्होंने 128 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. वह 132 गेंदों पर 101 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उनके बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के आए. साउथ जोन के गेंदबाज त्रिपुरणा विजय ने कुशाग्र को सी मिलिंद के हाथों करवा दिया. कुमार कुशाग्र के आउट होने तक ईस्ट जोन का स्कोर 500 के करीब पहुंच गया था.

कौन हैं कुमार कुशाग्र?

21 साल के कुमार कुशाग्र (Kumar Kushagra) झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं. वह दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो घरेलू क्रिकेट में  झारखंड के लिए खेलते हैं. इसके अलावा वह IPL में गुजरात टाइटंस का भी हिस्सा हैं. इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं. हालांकि अभी तक उनका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हो पाया है.

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कुमार कुशाग्र का घरेलू करियर

झारखंड के कुमार कुशाग्र ने घरेलू क्रिकेट में 36 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 56 पारियों में 2,291 रन बनाए हैं. वहीं, 39 लिस्ट ए मैचों में कुशाग्र के बल्ले से 52.69 की औसत से 1,370 रन आए हैं. इसके अलावा टी20 क्रिकेट में कुमार कुशाग्र ने 33 मैच में 27.76 की औसत से 694 रन बनाए हैं. उनके नाम फर्स्ट क्लास में 6 शतक और लिस्ट-ए में 2 शतक दर्ज हैं.

फाइनल मुकाबले का क्या हाल?

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. ईस्ट जोन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर 500 से ज्यादा रन बना लिए हैं. कप्तान ईशान किशन दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं. फिलहाल वो 188 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर अनुकूल रॉय मौजूद हैं. वहीं, कुमार कुशाग्र 101 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिखर मोहन ने 85 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अभिमन्यु ईश्वर ने 72 और वैभव सूर्यवंशी ने 44 रनों का योगदान दिया.

Tags: Duleep Trophy 2026
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