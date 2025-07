Kumar Dharmasena Controversy: ओवल टेस्ट में भी हुई टीम इंडिया के साथ बेईमानी? इंग्लैड के साथ मिल गया श्रीलंका का यह अंपायर

Kumar Dharmasena Controversy: भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में पहले ही कई विवाद हो चुके हैं और अब आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन एक और विवाद खड़ा हो गया है। ओवल टेस्ट के पहले दिन के पहले सत्र में अंपायर धर्मसेना का एक फैसला विवादास्पद हो गया। धर्मसेना पर इंग्लैंड की मदद करने का आरोप लगा है। दरअसल, पहले सत्र में जोश टंग की गेंद पर साई सुदर्शन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की गई थी, लेकिन धर्मसेना ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। लेकिन इस फैसले के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जो विवादास्पद हो गया है।

भारतीय पारी के 13वें ओवर में जोश टंग ने एक फुल-टॉस गेंद फेंकी जिसमें साई सुदर्शन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की गई। इस गेंद को खेलते हुए सुदर्शन गिर गए। इंग्लैंड के खिलाड़ियों की अपील के दौरान धर्मसेना ने ऐसा इशारा किया जो विवादास्पद हो गया। दरअसल, सुदर्शन को नॉट आउट देते हुए धर्मसेना ने इशारा किया कि गेंद सुदर्शन के पैड से टकराने से पहले बल्ले से लगी थी। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने डीआरएस नहीं लिया।

Why is Sri Lankan umpire Kumar Dharmasena telling the English bowler that it’s a clear edge by showing his fingers?@ICC what’s going on ? Clearly he is fixing there because he showed that signal that’s why English fielders don’t appeal after that and don’t go for review… pic.twitter.com/hkqu6UFd2X

— MK (@mkr4411) July 31, 2025