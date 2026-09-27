Home > खेल > IND vs WI: कुलदीप यादव ने वेंकटेश प्रसाद को पीछे छोड़ा, 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने…

IND vs WI: कुलदीप यादव ने वेंकटेश प्रसाद को पीछे छोड़ा, 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने…

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने वेंकटेश प्रसाद के 196 वनडे विकेट के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए 197 विकेट पूरे कर लिए. अब कुलदीप 200 वनडे विकेट पूरे करने से सिर्फ दो विकेट दूर हैं. अगर वह सीरीज के बाकी दो मुकाबलों में यह आंकड़ा हासिल करते हैं, तो वह अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रवींद्र जडेजा के बाद ऐसा करने वाले चौथे भारतीय स्पिनर बन जाएंगे.

By: Satyam Sengar | Published: September 27, 2026 5:41:23 PM IST

कुलदीप यादव ने वेंकटेश प्रसाद को पीछे छोड़ा.
कुलदीप यादव ने वेंकटेश प्रसाद को पीछे छोड़ा.


भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शानदार गेंदबाजी करते हुए एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. रविवार, 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में कुलदीप ने 10 ओवर में 40 रन देकर चार विकेट झटके. लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे कुलदीप ने अपनी गेंदबाजी से टीम को अहम सफलता दिलाई और भारत की वनडे विकेट लेने वाली लिस्ट में भी बड़ा बदलाव किया.

कुलदीप ने सबसे पहले वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को आउट किया. कैंपबेल ने 60 गेंदों पर 62 रन बनाए. इसके बाद कुलदीप ने शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स और ज्वेल एंड्रयू को भी पवेलियन भेजा. होप का विकेट लेते ही कुलदीप ने भारत के लिए वनडे में 196 विकेट लेने वाले पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद की बराबरी कर ली. इसके बाद उन्होंने ग्रीव्स को एलबीडब्ल्यू आउट करके प्रसाद को पीछे छोड़ दिया और भारत के लिए वनडे में 197 विकेट पूरे कर लिए.

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200 विकेट से सिर्फ दो कदम दूर कुलदीप
कुलदीप यादव अब वनडे क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने से सिर्फ दो विकेट दूर हैं. अगर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ बाकी बचे दो मैचों में दो विकेट और हासिल कर लेते हैं, तो वह भारत के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे स्पिनर बन जाएंगे. उनसे पहले अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रवींद्र जडेजा यह कारनामा कर चुके हैं. भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले के नाम हैं. उन्होंने 269 मैचों में 334 विकेट लिए हैं, जबकि जवागल श्रीनाथ 315 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भी कुलदीप का शानदार रिकॉर्ड
भारत के लिए अजीत अगरकर, जहीर खान, कपिल देव और मोहम्मद शमी भी वनडे में 200 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. दुनिया में वनडे के सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जिन्होंने 534 विकेट लिए. वसीम अकरम 502 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं, कुलदीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 20 वनडे मैचों में 37 विकेट लिए हैं. इस टीम के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट रवींद्र जडेजा के नाम हैं, जिन्होंने 33 मैचों में 44 विकेट हासिल किए हैं.

Tags: India vs West IndiesKuldeep Yadav
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