Kuldeep Yadav 5-Wicket Haul: कुलदीप यादव की फिरकी का कमाल, टेस्ट में पांचवीं बार 5 विकेट, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs WI 2nd Test: पूरे इंग्लैंड दौरे में बेंच पर बैठने के बाद, कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज़ में लम्बे समय के बाद वापसी की और अपने दूसरे ही मैच में 5 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि एक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ के तौर पर वह गेंदबाज़ी में कितने अहम हैं. इस सीरीज़ में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट (9) लेने वाले कुलदीप और बाकी गेंदबाज़ों को वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ों के विकेट लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

30 वर्षीय इस गेंदबाज़ ने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर द्वारा सर्वाधिक टेस्ट पांच विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज़ जॉनी वार्डल के रिकॉर्ड की बराबरी की, जो बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स और कलाई दोनों से गेंदबाज़ी करते थे.

टेस्ट मैचों में बाएं हाथ के कलाई के स्पिनरों द्वारा सर्वाधिक पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड

5 – कुलदीप यादव (15 मैच)

5 – जॉनी वार्डल (28 मैच)

4 – पॉल एडम्स (45 मैच)

कुलदीप यादव ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए 82 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जो इस फॉर्मेट में उनका पांचवां पांच विकेट हॉल था. इस तरह भारत ने वेस्टइंडीज को 81.5 ओवर में 248 रन पर समेट दिया.

पहली पारी में 270 रनों की बढ़त के साथ, जिस पिच पर ज़्यादा टर्न और बाउंस नहीं था, भारत ने फॉलो-ऑन लागू कर दिया है, जिससे वेस्टइंडीज के पास दिन में 49 ओवर बचे हैं और मैच को चौथे दिन तक ले जाने के लिए उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह

कुलदीप की शानदार पारी की एक झलक

अपनी चतुराई और लय के साथ बेहतरीन नियंत्रण में कुलदीप ने सुबह के सत्र में शाई होप, टेविन इमलाच और जस्टिन ग्रेव्स को जल्दी-जल्दी आउट करके निर्णायक पारी खेलकर भारत का रुख पलट दिया. खैरी पियरे और एंडरसन फिलिप के बीच नौवें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी ने कुछ देर तक प्रतिरोध ज़रूर किया, लेकिन लंच के तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने एक शानदार कैच लेकर एंडरसन को चलता कर दिया.

अंतिम विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी ने भारत के सब्र का इम्तेहान लिया, जिसमें फिलिप ने मज़बूती से बचाव किया और जेडन सील्स ने कुलदीप के खिलाफ जवाबी हमला किया. सील्स आखिर में कुलदीप की एक छिपी हुई गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिससे उन्हें 26.5 ओवर में अपना पांचवां विकेट मिला और भारत की बड़ी बढ़त के साथ-साथ फॉलो-ऑन का फैसला भी पक्का हो गया.

भारत ने पहली पारी में 518/5 रन बनाकर पारी घोषित की थी, जिसकी शुरुआत यशस्वी जायसवाल के विशाल 175 रनों और उसके बाद कप्तान शुभमन गिल के 10वें टेस्ट शतक से हुई थी.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Auction से पहले RCB लेगी बड़ा फैसला, 3-3 धांसू खिलाड़ियों को करेगी रिलीज़!