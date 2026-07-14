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गौतम गंभीर पर फिर उठे सवाल, पूर्व क्रिकेटर बोला- सिर्फ बुमराह से काम नहीं चलेगा…

Varun Aaron Question Gautam Gambhir: भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में शानदार शुरुआत की. हालांकि, मैच के दौरान कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने का फैसला चर्चा में रहा.

By: Satyam Sengar | Published: July 14, 2026 11:30:31 PM IST

गौतम गंभीर की नीतियों पर उठे सवाल.
गौतम गंभीर की नीतियों पर उठे सवाल.


भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में शानदार शुरुआत की. हालांकि, मैच के दौरान कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने का फैसला चर्चा में रहा. बीच के ओवरों में जो रूट और लियाम डॉसन ने इंग्लैंड की वापसी कराई थी, हालांकि, भारत ने जीत के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत की. हालांकि, इस बीच पूर्व तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने टीम चयन पर सवाल उठाए और गंभीर पर निशाना साधा.

भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हराकर सीरीज की शानदार शुरुआत की. जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ ने नई गेंद से कहर बरपाते हुए इंग्लैंड का स्कोर 80 रन पर पांच विकेट कर दिया. उस समय लग रहा था कि भारत आसानी से मैच अपने नाम कर लेगा. हालांकि, इसके बाद जो रूट और लियाम डॉसन ने शानदार साझेदारी कर इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया. आखिर में भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य हासिल कर टीम को जीत दिला दी.

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जीत के बाद भी कुलदीप की कमी पर हुई चर्चा

मैच जीतने के बावजूद कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने का फैसला चर्चा का विषय बना रहा. अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए जबकि वॉशिंगटन सुंदर भी बीच के ओवरों में विकेट निकालने में नाकाम रहे. इसका फायदा उठाकर जो रूट और लियाम डॉसन ने बड़ी साझेदारी की. वरुण आरोन का मानना है कि अगर कुलदीप यादव टीम में होते तो इंग्लैंड की यह साझेदारी पहले ही टूट सकती थी.

वरुण आरोन ने उठाए सवाल, अभिषेक नायर ने किया बचाव

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने कमेंट्री के दौरान गंभीर की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को बीच के ओवरों में विकेट लेने वाले स्पिनर की जरूरत थी और कुलदीप यादव बेहतर विकल्प हो सकते थे. उनका कहना था कि अक्षर पटेल की गेंदबाजी काफी अनुमानित लग रही थी और इंग्लैंड के बल्लेबाज उन्हें आसानी से खेल रहे थे. वहीं, पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह कई बार मुश्किल हालात में भी भारत के लिए मैच पलट देते हैं

Tags: Gautam Gambhirvarun aaron
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