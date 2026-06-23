Kuldeep Yadav: लखनऊ में शामिल होने से कुलदीप यादव को फायदा हुआ या नुकसान? जानें  कितने करोड़ में हुई डील; रकम सुन सब हैरान

Kuldeep Yadav: IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत और कुलदीप यादव ने टीम बदल ली है. दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सबसे बड़ा ट्रेड हुआ है. क्रिकेट के गलियारों में इसकी खबर काफी समय से चल रही थी. आज, 23 जून को IPL ने ऑफिशियली इसकी पुष्टि की. पंत ₹15 करोड़ में दिल्ली लौटेंगे, जबकि कुलदीप को L&T ने ₹13.5 करोड़ में साइन किया है.IPL 2027 से पहले इसे लीग की सबसे बड़ी ट्रेड डील माना जा सकता है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी IPL और भारतीय क्रिकेट दोनों के स्टार खिलाड़ियों में से हैं.

कुलदीप यादव ने 5 सीजन बाद दिल्ली कैपिटल्स छोड़ी

इस ट्रेड में कुलदीप दिल्ली कैपिटल्स छोड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हो गए हैं. कुलदीप का दिल्ली के साथ पांच सीजन का सफर काफी सफल रहा था जो अब इस ट्रेड के साथ खत्म हो गया है. कुलदीप 2022 में दिल्ली फ्रेंचाइजी में शामिल हुए थे. तब से, उन्होंने टीम के लिए 65 मैचों में 72 विकेट लिए हैं.यह बदलाव कुलदीप के लिए भी घर वापसी जैसा होगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेला था.

ऋषभ का नुकसान, कुलदीप का फायदा

IPL ने घोषणा की है कि ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ ₹15 करोड़ (150 मिलियन रुपये) की सैलरी पर डील साइन की है. 2025 की नीलामी में, L&T ने उनके लिए ₹27 करोड़ (270 मिलियन रुपये) की बोली लगाई थी, जिससे वह इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. इसका मतलब है कि पंत को सीधे ₹12 करोड़ (120 मिलियन रुपये) का नुकसान हुआ है. दूसरी ओर, कुलदीप यादव की सैलरी में ₹2.5 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले IPL 2026 में दिल्ली ने उन्हें ₹13.25 करोड़ दिए थे. लखनऊ में उन्हें ₹13.50 करोड़ मिलेंगे.