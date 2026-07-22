भारत छोड़ इंग्लैंड के लिए खलेंगे Kuldeep Yadav, टीम इंडिया में नहीं मिली जगह; तो ऐसे लिया बदला!

Kuldeep Yadav: दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर की लिस्ट में कुलदीप यादव का नाम शामिल है. उनकी गेंद इस तरह से घूमती है कि, बड़े-बड़े बल्लेबाजों के गले सूख जाते हैं. लेकिन फिर भी वह टीम इंडिया में अपनी जगह बना पाने में नाकामयाब रहे. उन्हें वह इज्जत नहीं मिल रही है, जिसके वह असली हकदार हैं. टेस्ट में जगह पक्की नहीं हुई, तो उन्होंने T20 से भी बाहर का रास्ता दिखा गया. वह इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज का हिस्सा थे. लेकिन उन्हें मैदान पर उतरने का मौका ही नहीं मिला. लगातार नजरअंदाज होने के बाद कुलदीप यादव ने बड़ा फैसला लिया है. भारतीय टीम में मौका नहीं मिला, तो क्या वह अब इंग्लैंड में अपना जलवा दिखाएंगे.

कुलदीप यादव यॉर्कशायर के लिए खेलते आएंगे नजर

टॉप स्पिनर कुलदीप यादव को लगातार टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है. यह देख फैंस भी काफी ज्यादा निराश हैं. तीसरे वनडे में जब जसप्रीत बुमराह आराम कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि अब शायद कुलदीप को मौका दिया जाएगा. लेकिन मैनेजमेंट ने कुलदीप को बेंच पर ही बैठाकर रखा. जिसके बाद लोगों ने मैनेजमेंट की खूब क्लास लगाई. अब कुलदीप के पास काफी खाली समय है, वह जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में भी नहीं चुने गए. जिसके बाद कुलदीप ने ये फैसला लिया कि कुलदीप अब इंग्लैंड में यॉर्कशायर के लिए खेलने जा रहे हैं.

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कुलदीप यादव ने लिया बड़ा फैसला

बार-बार नजरअंदाज होने के बाद कुलदीप यादव ने बड़ा फैसला लिया है. यॉर्कशायर ने ऐलान किया कि भारतीय क्रिकेट टीम का ये जबरदस्त स्पिन गेंदबाज अब उनके क्लब के लिए खेलने वाला है. वह कुल 5 मैच में खेलते हुए नजर आएंगे. इसके साथ ही बाकी बचे चार काउंटी मैचों में से भी तन मैच खेलने वाले हैं. यानी वह इस क्लब के लिए कुल 8 मैच खेलेंगे.

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कुलदीप यादव का टेस्ट और वनडे में रिकॉर्ड

बता दें कि, कुलदीप यादव ने भारत के लिए साल 2027 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वह कुल 19 टेस्ट मैच का हिस्सा रहे, जिसमें उन्होंने 79 विकेट लिए. वहीं कुलदीप कुल 121 वनडे मैच खेल चुके हैं. उन्होंने 194 विकेट हासिल कर शानदार रिकॉर्ड बनाया. लेकिन, अब उन्हें टीम में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है.

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