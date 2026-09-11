कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन, 10 विकेट लेकर मचाई तबाही, काउंटी में काटा बवाल

कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया में वापसी का दावा मजबूत कर दिया है. यॉर्कशायर की ओर से खेलते हुए कुलदीप ने एसेक्स के खिलाफ मैच में कुल 10 विकेट झटके. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन रहा. कुलदीप की शानदार गेंदबाजी की बदौलत यॉर्कशायर ने एसेक्स को 106 रन से हरा दिया. इस प्रदर्शन के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या भारतीय टीम को इस बाएं हाथ के स्पिनर की जरूरत है.

हेडिंग्ले में खेले गए मुकाबले में कुलदीप ने पहली पारी में 70 रन देकर चार विकेट लिए. इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 50 रन देकर छह बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. एसेक्स की टीम पहली पारी में 171 और दूसरी पारी में 113 रन पर सिमट गई. इससे पहले यॉर्कशायर ने अपनी पहली पारी में 390 रन बनाए थे. कुलदीप ने बल्ले से भी योगदान दिया और 94 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली.

हेडिंग्ले की पिच पर कुलदीप का कमाल

कुलदीप ने बताया कि हेडिंग्ले की पिच पर गेंदबाजी करना काफी अच्छा अनुभव रहा. उनके मुताबिक, पिच में पहले से ही अच्छी तेजी थी, इसलिए उन्हें गेंद को तेज करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा स्पिन और रिवॉल्यूशन पर ध्यान देना पड़ा. उन्होंने भारत और इंग्लैंड की परिस्थितियों का अंतर भी बताया. भारत में धीमी पिच होने के कारण बल्लेबाजों को गेंद को समझने और अपने शॉट के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, जबकि इंग्लैंड में पिच की तेजी बल्लेबाजों को बैकफुट पर परेशानी में डाल सकती है.

टीम इंडिया में वापसी के लिए मजबूत दावा

कुलदीप के लिए पिछले कुछ समय में इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं रहा है. श्रीलंका के खिलाफ हालिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले मुकाबले में उन्होंने भारतीय स्पिनरों के बीच सबसे कम ओवर किए. इसके बाद दूसरे टेस्ट में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह बल्लेबाजी ऑलराउंडर सरांश जैन को मौका मिला. हालांकि, सरांश इस मैच में एक भी विकेट नहीं ले सके. ऐसे में काउंटी क्रिकेट में कुलदीप का 10 विकेट वाला प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट के लिए उन्हें दोबारा मौका देने की वजह बन सकता है.