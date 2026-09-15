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गौतम गंभीर ने कुलदीप को इग्नोर किया? स्टार स्पिनर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- कभी कभी टीम को…

कुलदीप यादव ने टीम इंडिया से लगातार बाहर रखे जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने माना कि प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने पर उन्हें बुरा लगता है, लेकिन टीम संयोजन और रणनीति को भी समझते हैं. राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में नियमित खेलने वाले कुलदीप को गौतम गंभीर के दौर में कम मौके मिले हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 15, 2026 6:33:18 PM IST

गौतम गंभीर पर क्या बोले कुलदीप यादव?
गौतम गंभीर पर क्या बोले कुलदीप यादव?


कुलदीप यादव ने भारतीय टीम में लगातार मिल रहे कम मौकों और प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने पर खुलकर बात की है. भारतीय स्पिनर ने माना कि जब टीम मैनेजमेंट उन्हें किसी मुकाबले में खेलने के लायक नहीं समझता तो उन्हें बुरा जरूर लगता है. हालांकि, कुलदीप ने यह भी कहा कि कई बार टीम रणनीति के कारण ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं. उनका मानना है कि टीम में चुने जाने के बाद हर खिलाड़ी मैदान पर उतरना चाहता है, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता.

राहुल द्रविड़ के हेड कोच रहते कुलदीप को लगातार मौके मिले थे. नवंबर 2021 से जून 2024 के बीच उन्होंने तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 60 मुकाबले खेले. वहीं, गौतम गंभीर के कार्यकाल में उनकी मौजूदगी घटकर 38 मैचों तक रह गई है. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी भारत ने कुलदीप को बाहर रखते हुए चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया था.

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टीम से बाहर होने पर क्या बोले कुलदीप?
हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी कुलदीप को दूसरे मुकाबले की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. पहले टेस्ट में उन्हें ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था. इसके बाद टीम ने ऑफ स्पिनर सारांश जैन को मौका दिया. अपने चयन को लेकर कुलदीप ने कहा; “कभी-कभी आपको टीम संयोजन या रणनीति के हिसाब से जाना पड़ता है. जब आप नहीं खेलते हैं तो निश्चित रूप से अपने लिए बुरा लगता है. आप खेलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप टीम में होते हैं तो मैदान पर उतरना चाहते हैं, लेकिन कई बार मैनेजमेंट के फैसले के कारण ऐसा नहीं हो पाता.

काउंटी क्रिकेट से मिला फायदा
भारत में कम मौके मिलने के बीच कुलदीप ने इंग्लैंड में यॉर्कशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप में खेलने का फैसला किया. उन्होंने तीन टेस्ट में 10 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया. कुलदीप ने काउंटी क्रिकेट के अनुभव को बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए फायदेमंद बताया. उन्होंने कहा; “मेरे हिसाब से इंग्लिश काउंटी बल्लेबाजों और स्पिनरों के लिए बहुत अच्छी है. यहां आपको अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का मौका मिलता है.

Tags: Kuldeep Yadav
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