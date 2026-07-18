गौतम गंभीर फिर लपेटे में आए, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोले- इस खिलाड़ी के अन्यास हो रहा…

इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबलों में भारतीय टीम के अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली. 31 साल के बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज ने अपना पिछला वनडे मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में खेला था, जहां वह कोई विकेट नहीं ले सके थे. हालांकि, वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें रविवार को लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे और फाइनल वनडे में मौका मिल सकता है.

पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कुलदीप यादव को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जताई है. अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने गौतम गंभीर को लपेटे में लेते हुए कहा कि कुलदीप के साथ कभी न्याय नहीं हुआ. उनके अनुसार, जब भी टीम संयोजन या रणनीति में बदलाव होता है, सबसे पहले कुलदीप यादव को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाता है. आकाश चोपड़ा का मानना है कि यह सिलसिला घरेलू और विदेशी दोनों दौरों पर देखने को मिला है, जबकि कुलदीप वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे सफल स्पिनरों में शामिल हैं.

आंकड़े भी करते हैं कुलदीप यादव का सपोर्ट

कुलदीप यादव का वनडे रिकॉर्ड उनके पक्ष में मजबूत दलील पेश करता है. उन्होंने अब तक इस प्रारूप में 194 विकेट हासिल किए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने नौ वनडे मैचों में 14 विकेट लिए हैं. उनका बेहतरीन प्रदर्शन 6 विकेट पर 25 रन रहा है. इसके बावजूद हाल की आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं मिला. चयनकर्ताओं ने अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और बाद में वरुण चक्रवर्ती को प्राथमिकता दी.

रविचंद्रन अश्विन ने भी किया सपोर्ट

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी कुलदीप यादव के सपोर्ट में अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को कुलदीप पर अधिक भरोसा दिखाना चाहिए. अश्विन के अनुसार, कुलदीप ऐसे गेंदबाज हैं जो मैच का रुख किसी भी समय बदल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत को 2027 वनडे विश्व कप में कुलदीप यादव से बेहतरीन प्रदर्शन चाहिए, तो उन्हें लगातार मौके और पूरा आत्मविश्वास देना होगा.