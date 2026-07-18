Home > क्रिकेट > गौतम गंभीर फिर लपेटे में आए, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोले- इस खिलाड़ी के अन्यास हो रहा…

गौतम गंभीर फिर लपेटे में आए, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोले- इस खिलाड़ी के अन्यास हो रहा…

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दो मैचों से बाहर बैठे कुलदीप यादव के सपोर्ट में पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा खुलकर सामने आए हैं. उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुलदीप को कभी भी लगातार मौके नहीं दिए जाते.

By: Satyam Sengar | Published: July 18, 2026 5:37:19 PM IST

आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर पर उठाए सवाल.
आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर पर उठाए सवाल.


इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबलों में भारतीय टीम के अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली. 31 साल के बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज ने अपना पिछला वनडे मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में खेला था, जहां वह कोई विकेट नहीं ले सके थे. हालांकि, वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें रविवार को लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे और फाइनल वनडे में मौका मिल सकता है.

पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कुलदीप यादव को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जताई है. अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने गौतम गंभीर को लपेटे में लेते हुए कहा कि कुलदीप के साथ कभी न्याय नहीं हुआ. उनके अनुसार, जब भी टीम संयोजन या रणनीति में बदलाव होता है, सबसे पहले कुलदीप यादव को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाता है. आकाश चोपड़ा का मानना है कि यह सिलसिला घरेलू और विदेशी दोनों दौरों पर देखने को मिला है, जबकि कुलदीप वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे सफल स्पिनरों में शामिल हैं.

You Might Be Interested In

आंकड़े भी करते हैं कुलदीप यादव का सपोर्ट

कुलदीप यादव का वनडे रिकॉर्ड उनके पक्ष में मजबूत दलील पेश करता है. उन्होंने अब तक इस प्रारूप में 194 विकेट हासिल किए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने नौ वनडे मैचों में 14 विकेट लिए हैं. उनका बेहतरीन प्रदर्शन 6 विकेट पर 25 रन रहा है. इसके बावजूद हाल की आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं मिला. चयनकर्ताओं ने अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और बाद में वरुण चक्रवर्ती को प्राथमिकता दी.

रविचंद्रन अश्विन ने भी किया सपोर्ट

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी कुलदीप यादव के सपोर्ट में अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को कुलदीप पर अधिक भरोसा दिखाना चाहिए. अश्विन के अनुसार, कुलदीप ऐसे गेंदबाज हैं जो मैच का रुख किसी भी समय बदल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत को 2027 वनडे विश्व कप में कुलदीप यादव से बेहतरीन प्रदर्शन चाहिए, तो उन्हें लगातार मौके और पूरा आत्मविश्वास देना होगा.

Tags: aakash chopraGautam Gambhir
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
गौतम गंभीर फिर लपेटे में आए, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोले- इस खिलाड़ी के अन्यास हो रहा…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गौतम गंभीर फिर लपेटे में आए, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोले- इस खिलाड़ी के अन्यास हो रहा…
गौतम गंभीर फिर लपेटे में आए, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोले- इस खिलाड़ी के अन्यास हो रहा…
गौतम गंभीर फिर लपेटे में आए, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोले- इस खिलाड़ी के अन्यास हो रहा…
गौतम गंभीर फिर लपेटे में आए, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोले- इस खिलाड़ी के अन्यास हो रहा…