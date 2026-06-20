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KS Bharat: 32 की उम्र में संन्यास, फिर भारत को कहा अलविदा, अब इस देश के लिए खेलेगा भारतीय क्रिकेटर!

KS Bharat: पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने 2 हफ्ते पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था. अब वे भारत छोड़कर दुबई में बस गए हैं, जहां पर उन्हें एक लोकल टीम में जगह मिली है. माना जा रहा है कि वह दुबई की टीम से खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 20, 2026 12:08:20 PM IST

संन्यास के बाद भारतीय क्रिकेटर ने छोड़ा देश!
संन्यास के बाद भारतीय क्रिकेटर ने छोड़ा देश!


KS Bharat Moves To Dubai: हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का एलान किया. इसके कुछ ही समय बाद केएस भरत (KS Bharat) भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गए हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, केएस भरत अमीरात के क्रिकेट जगत में नए मौके की तलाश में कर रहे हैं. माना जा रहा है कि वह यूएई में अपने क्रिकेट करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं.

केएस भरत को अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा आयोजित एक टूर्नामेंट के लिए स्थानीय टीम में शामिल किया गया है. यह टूर्नामेंट शुक्रवार को दुबई के आईसीसी अकादमी ओवल 1 में शुरू हुई, जिसमें भरत को टीम स्टैलियंस की स्क्वाड में शामिल किया गया है.

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इस टूर्नामेंट में खेलेंगे केएस भरत

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, केएस भरत को यूएई की लोकल टीम स्टैलियंस में शामिल किया गया है. स्टैलियंस उन 4 टीमों में से एक है, जो 7 मैचों की दो दिवसीय व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं. स्टैलियंस के अलावा इस टूर्नामेंट में टीम फाल्कन्स, टीम लेपर्ड्स और टीम ईगल्स शामिल हैं. इतना ही नहीं माना जा रहा है कि केएस भरत यूएई की फ्रेंचाइजी लीग ILT20 में भी खेलते दिखाई दे सकते हैं, जो नवंबर और दिसंबर में खेली जाएगी. फिलहाल केएस भरत नए मौकों की तलाश कर रहे हैं. बता दें कि ILT20 की नीलामी के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी केएस भरत के पास काफी समय बचा हुआ है.

ये भी पढ़ें: करियर बनने से पहले खत्म हो रहा, कम उम्र में ही क्यों संन्यास ले रहे भारतीय क्रिकेटर्स, BCCI का वो नियम जो हर किसी को चुभ रहा

भरत ने भारत के लिए कितने मैच खेले?

आंध्र प्रदेश के 32 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने इस महीने की शुरुआत में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान किया था. यह एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि केएस भरत ने ऐसे समय पर संन्यास का एलान किया, जब विजय शंकर ने भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी. बता दें कि केएस भरत ने टीम इंडिया के लिए कुल 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 12 पारियों में 20.1 की औसत से 221 रन बनाए हैं. इसके अलावा आईपीएल में केएस भरत ने कुल 11 मैच खेले हैं, जिनमें 9 पारियों में 28.4 की औसत से 199 रन बनाए हैं.

Tags: ks bharat
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