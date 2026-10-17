Hong Kong Sixes 2026: टीम इंडिया में आते ही भुवी ने छोड़ी कप्तानी, पांड्या को मिली कमान, कब शुरू होगा टूर्नामेंट?

Hong Kong Sixes 2026: भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में चुना गया है. हालांकि उससे पहले उन्हें हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है. टीम इंडिया में वापसी करने पर भुवी हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 से बाहर हो गए हैं. ऐसे में उनकी जगह स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है.

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 में भुवी की जगह क्रुणाल पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे. वहीं, भुवी के रिप्लेसमेंट के तौर पर गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को मौका दिया गया है. उन्हें भुवी की जगह हांगकांग सिक्सेस के लिए भारत की 7 सदस्यीय टीम में जोड़ा गया है.

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस के लिए भारतीय टीम

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा. क्रुणाल पांड्या पहले से ही इस टीम का हिस्सा हैं. अब उन्हें कप्तानी भी मिल गई है. उनके अलावा इस टीम में शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी नटराजन भी शामिल हैं. अब कुलवंत खेजरोलिया को भी इस टीम में शामिल कर लिया गया है. बता दें कि क्रुणाल पांड्या के पास कप्तानी का अच्छा-खासा अनुभव है. वह घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा की कप्तानी करते हैं.

30 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी. इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हांगकांग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में किया जाएगा. हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में अलग फॉर्मेट में मैच खेला जाता है. इसमें एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हें, जबकि मैच भी 6-6 ओवर का ही खेला जाता है. इसमें विकेटकीपर को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं.

भुवी की 4 साल बाद वापसी

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए साल 2022 में मैच खेला था. अब उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में मौका दिया गया है. हालांकि इस दौरे पर जाने से पहले ही भुवी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई. भुवी को भारत बनाम वेस्टइंडीज के 5वें टी20 मैच के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के चोटिल होने के कारण सिलेक्शन कमेटी ने अचानक यह फैसला लिया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां टी20 मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है.