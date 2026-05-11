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‘इन निशानों की कीमत है…’ क्रुणाल पांड्या की चोट देख फैंस भी हुए भावुक, सोशल मीडिया पर वायरल हुई दर्दनाक तस्वीर

Krunal Pandya Injury: पेट पर गहरे जख्म और शरीर में उठते दर्द के बावजूद क्रुणाल पांड्या एक योद्धा की तरह लड़े. मुंबई को हराने के बाद उनके पेट पर लगे चोट के निशानों ने हर क्रिकेट प्रेमी को भावुक कर दिया

By: Shivani Singh | Published: May 11, 2026 10:54:10 PM IST

‘इन निशानों की कीमत है…’ क्रुणाल पांड्या की चोट देख फैंस भी हुए भावुक, सोशल मीडिया पर वायरल हुई दर्दनाक तस्वीर


Krunal Pandya Story: रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए IPL 2026 मैच में, भुवनेश्वर कुमार को ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ का खिताब दिया गया. उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई; उन्होंने शानदार गेंदबाज़ी की और आखिरी ओवर में एक छक्का भी जड़ा. हालाँकि इस मैच के असली हीरो कम से कम RCB के नज़रिए से शायद ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या थे जो एक योद्धा की तरह दृढ़ता से मैदान पर अपनी टीम के लिए डटे रहे. इस मुश्किल घड़ी में उन्हें क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) से जूझना पड़ा, यह संघर्ष सभी ने देखा लेकिन अपनी पारी के दौरान उन्हें एक और चोट भी लगी, जिसके बारे में उन्होंने मैच के बाद बात की.

क्रुणाल ने इंस्टाग्राम पर लगाई भावुक स्टोरी 

दरअसल, क्रुणाल पांड्या के पेट पर एक बड़ा चोट का निशान दिखाई दे रहा है. यह चोट ज़मीन से रगड़ खाने के कारण लगी है. ज़ाहिर है उन्हें यह चोट मैदान पर ही लगी शायद फील्डिंग करते समय या विकेटों के बीच दौड़ते समय. ऐसी चोटें अक्सर पिच पर ही लगती हैं, क्योंकि वहाँ की सतह अक्सर सख़्त होती है. इसके बावजूद, वह एक सच्चे योद्धा की तरह मैदान पर डटे रहे, शायद अपने IPL करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई. क्रुणाल पांड्या ने खुद अपनी इस चोट की एक तस्वीर अपनी Instagram Story पर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘कुछ निशान इस बात का सबूत होते हैं कि उनके लिए लड़ना सार्थक था.’

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मुंबई के खिलाफ खेली बेहतरीन पारी 

मैच में इससे पहले, क्रुणाल ने अपनी 3 ओवर की गेंदबाज़ी में सिर्फ़ 26 रन देकर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज़ों को प्रभावी ढंग से खामोश कर दिया था. बाद में, जब वह बल्लेबाज़ी करने उतरे तो मैच का रुख RCB के पक्ष में नहीं था. हालात गेंदबाज़ों के पक्ष में थे फिर भी क्रुणाल पांड्या ने सिर्फ़ 46 गेंदों में 73 रनों की तूफ़ानी पारी खेली. जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे और अपनी टीम को जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई. जब वह क्रीज़ पर पहुँचे तब टीम ने सिर्फ़ 39 रनों पर ही 3 विकेट गँवा दिए थे; उन्हें तब बल्लेबाज़ी करने के लिए मैदान पर उतरना पड़ा जब पावरप्ले अभी भी चल रहा था.

यह संभव है कि सालों बाद भी क्रुणाल पांड्या मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से उन्हें टीम से रिलीज़ करने के फ़ैसले को लेकर नाराज़ हों. खासकर इसलिए, क्योंकि वह MI के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे. वह लंबे समय तक MI का हिस्सा रहे लेकिन फिर लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए और अब RCB के साथ हैं, जहाँ वह बल्ले और गेंद, दोनों से टीम के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच इस हार के साथ ही मुंबई इंडियंस IPL 2026 से बाहर हो गई है एक ऐसी बात जिससे MI का यह पूर्व क्रिकेटर शायद खुश ही होगा.

Tags: IPL 2026Krunal Pandya
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