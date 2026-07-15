एजबेस्टन में एक्ट्रेस कृति सेनन ने लूटी महफिल, MS धोनी के साले संग मैच का उठाया लुत्फ, तस्वीरें वायरल

Kriti Sanon At Edgbaston: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया. इस मुकाबले में क्रिकेट के साथ ही बॉलीवुड ग्लैमर का तड़का देखने को मिला. दरअसल, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी एजबेस्टन में भारत बनाम इंग्लैंड का मुकाबला देखने के लिए पहुंची थी. लाइव मैच के दौरान जब कैमरे की नजर VIP बॉक्स की ओर गई, तो कृति सेनन भी मैच का लुत्फ उठाते दिखाई दी. ह अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ मैच देखने के लिए पहुंची थीं. सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

धोनी के साले संग कृति सेनन ने देखा मैच

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. पिछले लंबे समय से अफवाह है कि वह बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. उन दोनों को पहले भी कई बार एक साथ देखा गया है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी ने भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. बता दें कि कबीर बहिया भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी की वाइफ साक्षी के कजिन हैं. रिश्ते में वह धोनी के साले लगते हैं. ऐसे में धोनी के साथ नाम जुड़ने के बाद कबीर बहिया की चर्चा तेज हो गई है.

Kriti sanon with his Bf Kabir Bahia who is related to Dhoni’s family also present in stadium along with MSD👀 pic.twitter.com/iwbftf3S5u — Shikha (@Shikha_003) July 14, 2026

Bro really pulled Kriti Sanon. pic.twitter.com/5xhQreOHjx — Aditya Saha (@Adityakrsaha) July 14, 2026

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कौन हैं कबीर बहिया?

कबीर बहिया एक बड़े बिजनेसमैन हैं. उनका लंदन में बड़ा बिजनेस है और वह लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. वह अक्सर धोनी और उनके परिवार के साथ छुट्टियों में और फैमिली फंक्शन में दिखाई देते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, बहिया एक सफल बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता कुलजिंदर बहिया ‘साउथ हॉल ट्रैवल’ के फाउंडर हैं. धोनी के साथ रिश्ते में जुड़े होने के साथ ही कबीर बहिया की खेल जगत में अच्छी पहचान है.

कृति से 9 साल छोटे हैं कबीर

हाल ही में एक्ट्रेस कृति सेनन ने लंदन में अपने परिवार के साथ अपना 34वां जन्मदिन मनाया. इस दौरान कबीर बहिया भी मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आईं. इसके अलावा कबीर और कृति को लंदन की होली पार्टी में भी साथ देखा गया था और उन दोनों ने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी साथ में किया था. ऐसे में माना जा रहा है कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. बता दें कि कबीर बहिया उम्र में कृति सेनन से 9 साल छोटे हैं.