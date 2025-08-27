Home > खेल > T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

krishnamachari srikkanth: भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम के चयन पर सवाल उठाये हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना ​​है कि यह टीम एशिया कप के लिए तो ठीक है, लेकिन टी20 विश्व कप खिताब बचाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 27, 2025 19:53:00 IST

T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

krishnamachari srikkanth: BCCI ने एशिया कप 2025 के लिए 19 अगस्त को ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस टीम को लेकर देशभर में चर्चाएँ चल रही हैं। कई क्रिकेट के दिग्गजों ने इस फैसले पर चयनकर्ताओं की तारीफ़ की है। वहीँ कुछ दिग्गज ने इस फैसले की आलोचना की है, और उन्हीं में से एक हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत। उन्होंने टीम के चयन पर सवाल उठाये हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना ​​है कि यह टीम एशिया कप के लिए तो ठीक है, लेकिन टी20 विश्व कप खिताब बचाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है।

श्रीकांत ने टीम चयन की आलोचना की

पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए साफ़ तौर पर कहा कि इस टीम के साथ भारत भले एशिया कप जीत जाए, लेकिन टी20 विश्व कप जीतने की संभावना बहुत कम है। श्रीकांत ने पूछा, “क्या आप इस चुनी हुई टीम को टी20 विश्व कप में ले जाना चाहते हैं? क्या यह टीम वाकई छह महीने बाद होने वाले विश्व कप की तैयारी है?” श्रीकांत का मानना ​​है कि चयनकर्ताओं ने कई अहम फैसलों में जल्दबाज़ी दिखाई है और टीम की मज़बूती पर ध्यान नहीं दिया गया है।

अक्षर पटेल से छीनी गई उप-कप्तानी

श्रीकांत ने ख़ास तौर पर अक्षर पटेल से उप-कप्तानी छीने जाने के फ़ैसले को ग़लत बताते हुए कहा कि अक्षर पटेल को लगातार ज़िम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन अचानक से किया गया यह बदलाव समझ से परे है। श्रीकांत का चयनकर्ताओं पर यह भी आरोप है कि चयन का मुख्य आधार IPL प्रदर्शन को बनाया गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतरता दिखाने वाले खिलाड़ियों को यहाँ जगह नहीं मिली है। उन्होंने उन्होंने टीम में रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा की एंट्री पर भी सवाल उठाए हैं। 

India vs Pakistan Asia Cup: भारत-Pak के भिड़ने से पहले वसीम अकरम ने दिखाई औकात, भारतीय फैंस को लेकर कही ऐसी बात, सुन हर हिंदुस्तानी…

श्रीकांत ने बल्लेबाज़ी क्रम पर भी जताई नाराज़गी

पूर्व भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत ने चुने गए बल्लेबाज़ी क्रम पर भी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि पाँचवें नंबर पर कौन बल्लेबाज़ी करने आएगा। उन्होंने कहा कि जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से किसी को इस पद की जिम्मेदारी मिलनी ही चाहिए। वहीँ श्रीकांत ने यह भी कहा कि आमतौर पर हार्दिक पांड्या इसी क्रम पर बल्लेबाज़ी करते हैं, जबकि अक्षर पटेल को छठे नंबर पर मौका नहीं मिल सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब यशस्वी जायसवाल IPL और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दुबे को क्यों चुना गया?

आपको बता दें कि श्रीकांत का मानना ​​है कि चयनकर्ताओं को सिर्फ़ एशिया कप ही नहीं, बल्कि आगामी टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए भी फ़ैसला लेना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टीम में संतुलन नहीं बनाया गया, तो टी 20 विश्व कप का ख़िताब बचाना मुश्किल हो सकता है।

अब सवाल उठना लाजमी था कि क्या सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतने में कामयाब हो पायेगी।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्‍क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

ICC ODI Ranking में नंबर 1 पोजीशन को लेकर हो गया खेला, देख कर चौंक गए लोग

Tags: akshar patelasia cup 2025home-hero-pos-3krishnamachari srikkanthSURYAKUMAR YADAVT20 world cup 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल
T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल
T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल
T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?