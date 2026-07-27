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अभिषेक शर्मा पर उठ रहे सवाल, पूर्व क्रिकेटर बोला- उसे बाहर करो… संजू सैमसन को लाओ

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने संजू सैमसन की टी20 टीम में वापसी का समर्थन किया है. उन्होंने खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा को लेकर सेलेक्टर्स से कड़ा फैसला लेने की मांग की. श्रीकांत का कहना है कि टी20 विश्व कप 2026 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे संजू सैमसन को लगातार मौके मिलने चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: July 27, 2026 4:50:14 PM IST

पूर्व क्रिकेटर ने अभिषेक शर्मा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल.
पूर्व क्रिकेटर ने अभिषेक शर्मा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल.


पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व हेड सेलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने संजू सैमसन की भारतीय टी20 टीम में वापसी का समर्थन किया है. उन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में खराब प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा को लेकर  सेलेक्टर्स से कड़ा फैसला लेने की अपील की. अभिषेक तीन मैचों में सिर्फ 11 रन बना सके, जबकि भारत ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की. दूसरी ओर, टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन को इस दौरे के लिए टीम में जगह नहीं मिली.

श्रीकांत का मानना है कि अभिषेक शर्मा को लंबे समय से लगातार मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “अभिषेक शर्मा को विश्व कप के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजों ने समझ लिया है; अब उनके खिलाफ कड़ा फैसला लेने का समय आ गया है; मुझे पूरा भरोसा है कि संजू सैमसन की टीम में वापसी होगी; उन्हें 100 प्रतिशत फिर से मौका मिलेगा; सेलेक्टर्स को अब सख्त फैसला लेना चाहिए.”

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एशियन गेम्स से पहले सेलेक्टर्स पर रहेंगी नजरें

भारत की अगली टी20 चुनौती सितंबर के आखिर में होने वाले 2026 एशियन गेम्स हैं. इस टूर्नामेंट के लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी तीनों को टीम में शामिल किया गया है. इससे पहले बीसीसीआई, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज कराने पर भी विचार कर रहा है. ऐसे में खिलाड़ियों के पास अपनी जगह मजबूत करने का एक और अवसर हो सकता है.

संजू और अभिषेक के साथ अलग व्यवहार पर उठे सवाल

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने यह भी सवाल उठाया कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ अलग-अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, “विश्व कप के बाद से अभिषेक का रिकॉर्ड कुछ पारियों को छोड़ दें तो खास नहीं रहा है; संजू सैमसन विश्व कप के सबसे जरूरतमंद खिलाड़ी थे, फिर उन्हें लगातार मौके क्यों नहीं मिलते. अभिषेक को इतना लंबा मौका दिया जा रहा है, तो संजू को क्यों नहीं. एक खिलाड़ी के साथ अलग और दूसरे के साथ अलग व्यवहार क्यों हो रहा है?” श्रीकांत का मानना है कि टीम में जगह प्रदर्शन के आधार पर मिलनी चाहिए, न कि केवल लगातार अवसर देने के आधार पर.

Tags: abhishek sharmasanju samson
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