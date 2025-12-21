पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत की कहानी, जिनकी कप्तानी का रिकॉर्ड आपको कर देगा हैरान! पढ़ें- उनके बारे में रोचक बातें

Krishnamachari Srikkanth Birthday: पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत का आज (21 दिसंबर) जन्मदिन है. श्रीकांत की पहचान आक्रमक सलामी बल्लेबाजी के तौर पर थी. अपने दौर में भारतीय क्रिकेट के ‘इंडियाना जोन्स’ कहलाते थे. वे 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी थे.

श्रीकांत का जन्म दिसंबर 1959 को मद्रास (चेन्नई) में हुआ था. उन्होंने महज 21 साल की उम्र में ही चयनकर्ताओं का ध्यान खींच लिया था. नवंबर 1981 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था.

कृष्णमाचारी श्रीकांत के बारे में 10 दिलचस्प बातें