पूर्व सेलेक्टर मॉर्गन, मैकुलम के साथ नहीं, बोले- सिर्फ सिर्फ कॉमेंट्री करें, CSK की कोचिंग नहीं…

पूर्व भारतीय बल्लेबाज और सेलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने चेन्नई सुपर किंग्स के अगले हेड कोच के लिए इयोन मॉर्गन और ब्रेंडन मैकुलम के नाम को खारिज कर दिया है. उनका मानना है कि दोनों को टीम की जिम्मेदारी देने के बजाय सीएसके को दूसरे ऑप्शंस पर ध्यान देना चाहिए. मॉर्गन का नाम पूर्व सीएसके स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सुझाया था. अश्विन के मुताबिक, टीम उन्हें लंबे समय तक हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह देने पर विचार कर सकती है.

श्रीकांत ने कहा कि मॉर्गन इंग्लैंड के लिए शानदार खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं, लेकिन बतौर कोच वह उन्हें पसंद नहीं करते. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के तौर पर मॉर्गन के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए. श्रीकांत ने कहा कि मॉर्गन को कोचिंग के बजाय कमेंट्री पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने ब्रेंडन मैकुलम को भी सीएसके के लिए सही ऑप्शन नहीं माना और फ्रेंचाइजी को दोनों नामों से दूर रहने की सलाह दी.

माइकल हसी को बताया बेहतर विकल्प

श्रीकांत ने इसके बजाय सीएसके के मौजूदा बल्लेबाजी कोच माइकल हसी को फ्लेमिंग का सबसे बेहतर विकल्प बताया. उनका मानना है कि टीम को नए कोच की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हसी पहले से ही फ्रेंचाइजी के सिस्टम और खिलाड़ियों को अच्छी तरह समझते हैं. हसी लंबे समय से सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं और टीम की कार्यशैली से परिचित हैं.

धोनी के भविष्य पर पहले फैसला जरूरी

हालांकि, श्रीकांत के मुताबिक सीएसके को कोच का फैसला लेने से पहले महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य पर स्पष्टता हासिल करनी होगी. टीम को यह तय करना होगा कि धोनी आगे भी खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे या नहीं और टीम में उनकी भूमिका क्या होगी. इसके साथ ही यह भी तय करना जरूरी है कि वह फ्रेंचाइजी के फैसलों में कितना नियंत्रण रखना चाहते हैं. श्रीकांत का मानना है कि धोनी की भूमिका तय होने के बाद ही सीएसके अपने नए हेड कोच पर अंतिम फैसला कर पाएगी.