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‘तुमने खुद का प्रदर्शन देखा है’…? श्रेयस अय्यर पर आगबबूला हुआ पूर्व सेलेक्टर, गौतम गंभीर को भी लताड़ा

वैभव सूर्यवंशी को लेकर श्रीकांत ने श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उनका कहना है कि वैभव के साथ गलत व्यवहार किया गया.

By: Satyam Sengar | Published: July 13, 2026 6:37:56 PM IST

श्रेयस अय्यर पर आगबबूला हुआ पूर्व सेलेक्टर.
श्रेयस अय्यर पर आगबबूला हुआ पूर्व सेलेक्टर.


नई  दिल्ली. भारतीय टीम को हाल में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. श्रेयस अय्यर ने कई बार कहा कि जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे. उन्हें उन्होंने टीम से बाहर किया. अब उनके इस बयान पर पूर्व सेलेक्टर्स श्रीकांत भड़क उठे हैं. श्रीकांत ने श्रेयस अय्यर समेत गौतम गंभीर को भी लपेटे में लिया है. आइए जानते हैं उन्हें क्या कहा?
श्रीकांत ने कहा, मैं श्रेयस अय्यर के टॉस वाले बयान के बाद काफी दुखी था. ये बात करने का तरीखा नहीं होता है. आप टीम को एकसाथ कैसे रखते हो और एक यंग टीम कैसे बनाते हो ये काफी जरूरी होता है. 
अगर आपने प्रदर्शन पर किसी प्लेयर का बाहर करने का फैसला किया है तो यह चीज गौतम गंभीर और कप्तान पर भी लागू होती है. अगर आप प्लेयर्स के लिए कह रहे है तो आपने कौन सा अच्छा प्रदर्शन किया है. 

वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा क्या गलता किया?

श्रीकांत ने कहा, “श्रेयस ने कहा कि जो टीम के लिए सही होगा वह उसके साथ आगे जाएंगे. अगर संजू सैमसन आपके सबसे अच्छे ऑप्शन हैं तो आपको उनके साथ लगातार बने रहना होगा. फिर आपने वैभव सूर्यवंशी को मौका क्यों दिया और फिर उसे ड्रॉप भी कर दिया. उसने क्या गलता किया, युवा खिलाड़ियों को निखारने का क्या ये सही तरीका है?”

सचिन तेंदुलकर को किया याद

श्रीकांत ने आगे कहा,” सचिन तेंदलुकर ने 15 साल की उम्र में डेब्यू किया था. मैंने उनसे कहा कि आप घबराना नहीं और बिना डरे हुए खेलना, कोई तुम्हें ड्रॉप नहीं करेगा. गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को भी ऐसा ही आत्मविश्वास वैभव सूर्यवंशी को देना चाहिए. ये बिल्कुल सही नहीं है. मैं नाराज हूं कि वैभव सूर्यवंशी के साथ गलत बर्ताव हो रहा है.” बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी टीम इंडिया में शामिल किया है. अब देखना होगा कि वह आगामी सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं. 

Tags: Gautam GambhirVaibhav Sooryavanshi
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