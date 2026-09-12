Asian Games: कौन हैं कोटा की दिव्यांशी चौधरी? टीम से बाहर होने पर कही जान देने की बात, वीडियो से मचा बवाल

Wushu Player Divyanshi Choudhary: जापान में होने वाले एशियन गेम्स से पहले बड़ा विवाद सामने आया है. अक्सर ये विवाद खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट में फेल होने या सिलेक्शन से जुड़े होते हैं, लेकिन ताजा विवाद से बवाल मच गया है. दरअसल, एशियन गेम्स के लिए चुनी गईं वुशु (WUSHU) खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी को अचानक की ही टीम से बाहर कर दिया गया. अब दिव्यांशी ने एक वीडियो शेयर कर आत्महत्या करने की बात कही है. राजस्थान के कोटा की रहने वाली दिव्यांशी वीडियो में काफी भावुक और परेशान दिखाई दे रही हैं. वह वीडियो में अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए जान देने की बात कहती सुनाई दे रही हैं. उन्होंने वीडियो में कहा कि यह उनका आखिरी वीडियो हो सकता है. जानें पूरा मामला…

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में शुरू होने जा रही है. इसके लिए भारत की वुशु की भी एक टीम चुनी गई है, जिसमें ट्रायल के बाद खिलाड़ियों को सिलेक्शन हुआ है. राजस्थान की दिव्यांशी चौधरी ने भी 60 किलोग्राम कैटेगरी में ट्रायल दिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था. इतना ही नहीं, उन्हें टीम में चुने जाने के बाद टीम की जर्सी और किट भी दे दी गई थी, लेकिन फिर आखिरी समय पर उन्हें बाहर कर दिया गया. दिव्यांशी का नाम काटकर उनकी जगह नाओरेम रोशीबीना देवी को टीम में शामिल किया गया है. इस फैसले से दिव्यांशी पूरी तरह टूट गईं, क्योंकि एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतने का उनका सपना चकनाचूर हो गया.

जिसे हराया, उसे ही मिला मौका

18 साल की भारतीय वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी का कहना है कि उन्होंने एशियन गेम्स के लिए कड़ी मेहनत की थी. उन्होंने कहा कि उनकी जगह जिस नाओरेम रोशीबीना देवी को चुना गया है, उसे उन्होंने जून में हुए फाइनल सिलेक्शन ट्रायल में हराया था. इसके बाद ही उनका सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ था. दिव्यांशी ने बताया कि सिलेक्शन के बाद उन्होंने करीब 3 महीने तक भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के स्पेशल कैंप में एशियन गेम्स की तैयारी भी की थी. यहां तक कि उन्हें भारतीय टीम की किट और ऑफिशियल जर्सी भी सौंप दी गई थी, लेकिन अंतिम समय पर उनका नाम हटा दिया गया.

दिव्यांशी ने लगाए गंभीर आरोप?

राजस्थान की दिव्यांशी चौधरी ने 9 मिनट का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं इसके लिए मजबूर हूं, मैं बहुत तंग आ गई हूं और मुझे नहीं लगता आगे जीने का कोई मतलब है. मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है. जून, जुलाई से अब सितंबर तक मेरे पीछे पड़ी हैं क्योंकि वो (रोशीबिना देवी) जाना चाहती हैं एशियन गेम्स में. सचिन तेंदुलकर का भी वक्त आया था, उनकी जगह कोई नया खिलाड़ी आया था. अब जब मैंने उन्हें हरा दिया, मेरा हक है वहां जाने का, उनका हक नहीं है, मुझे जाने दिया जाए.’

दिव्यांशी ने आगे कहा कि वुशु खिलाड़ी रोशीबीना ने अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करके खेल मंत्रालय से सिफारिश की. इतना ही नहीं, दिव्यांशी ने आरोप लगाया कि रोशीबिना ने जानबूझकर उन्हें चोटिल करने की कोशिश भी की. उन्होंने कहा कि उन्हें एक चोट लगी, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा कि वो जल्द ही टेपिंग से ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी रिपोर्ट रोशीबिना के साथ शेयर की गई.

भारतीय खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी ने आत्महत्या करने की बात कही है। वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी का नाम जापान एशियन गेम्स 2026 से आखिरी वक्त में काट दिया गया। जून में टीम में जगह और जर्सी मिलने के बाद 11 सितंबर के अपडेट में जगह नाओरेम रोशिबीना देवी को दे दी गई। टीम से गलत तरीके से… pic.twitter.com/kXXGhv3qzH — Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) September 11, 2026

श्रीनगर कैंप में लगी थी चोट

इस विवाद का सबसे बड़ा कनेक्शन दिव्यांशी की चोट से है, जो उन्हें श्रीनगर में ट्रेनिंग कैप के दौरान लगी थी. दिव्यांशी का कहना है कि श्रीनगर में चल रहे ट्रेनिंग कैंप के दौरान उनके कंधे में चोट लग गई थी. उन्होंने डॉक्टर से अपना इलाज कराया और डॉक्टर की सलाह पर टेपिंग के साथ खेलना जारी रखा. दिव्यांशी का कहना है कि चोट के बावजूद उन्होंने चीन में हुए एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और देश के लिए सिल्वर मेडल भी जीता.

वहीं, वुशु एसोसिएशन का कहना है कि दिव्यांशी पूरी तरह से फिट नहीं थीं. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एशियन गेम्स में न भेजने का फैसला लिया गया है. वुशु एसोसिएशन के अनुसार, निजी डॉक्टर की रिपोर्ट और SAI (भारतीय खेल प्राधिकरण) की मेडिकल रिपोर्ट अलग-अलग थीं. SAI की आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट में दिव्यांशी को बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से फिट नहीं बताया गया था. इसी वजह से यह फैसला लेना पड़ा.

दिव्यांशी ने कही आत्महत्या की बात

एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम से बाहर होने से दिव्यांशी चौधरी को गहरा सदमा लगा है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में वह फूट-फूटकर रोती दिखाई दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए जान देने की बात कही. इसके बाद उन्होंने कैमरा घर की छत की ओर घुमा दिया और इसे अपना आखिरी वीडियो बताया. इस वीडियो के सामने आने के बाद खेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई है.