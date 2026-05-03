KKR ने हैदराबाद को रौंद रचा इतिहास, आईपीएल में ऐसा करने वाली पहली टीम बनी

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की और इसी के साथ इतिहास भी रच दिया. यह फ्रेंचाइज़ी मेंस के T20 क्रिकेट में 650 स्पिन विकेट पूरे करने वाली पहली IPL टीम बन गई है. यह उपलब्धि रविवार, 3 मई को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान हासिल हुई. इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की अहम भूमिका रही, जिन्होंने मिलकर 5/67 के आंकड़े दर्ज किए और मैच का रुख बदल दिया.

वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3/36 के आंकड़े हासिल किए और ट्रैविस हेड, स्मरण रविचंद्रन और अनिकेत वर्मा को आउट कर SRH के मध्यक्रम को झकझोर दिया. वहीं, सुनील नरेन ने पावरप्ले में अपने शुरुआती तीन ओवरों में कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन अंतिम ओवर में जोरदार वापसी की. उन्होंने दो विकेट चटकाए, जिसमें सलिल अरोड़ा का विकेट भी शामिल था, जो उनका 200वां IPL विकेट था और साथ ही KKR का T20 क्रिकेट में 650वां स्पिन विकेट भी बना. नरेन ने अपनी आखिरी गेंद पर इशान किशन को भी आउट किया.

KKR के कुल 651 स्पिन विकेटों में से 605 विकेट IPL में आए हैं, जबकि बाकी अब बंद हो चुकी चैंपियंस लीग T20 से आए हैं. यह फ्रेंचाइज़ी IPL में 600 से अधिक स्पिन विकेट लेने वाली एकमात्र टीम है. पूरे T20 क्रिकेट में पाकिस्तान (821), भारत (778) और लंकाशायर (754) ही KKR से आगे हैं. IPL टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 620 स्पिन विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर है, हालांकि उन्होंने 2016 और 2017 में बैन के कारण कम मैच खेले थे.

स्पिन गेंदबाजी हमेशा से KKR की पहचान रही है. सुनील नरेन 2012 से टीम की रीढ़ बने हुए हैं और गौतम गंभीर की कप्तानी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. उनसे पहले इकबाल अब्दुल्ला और मुरली कार्तिक जैसे खिलाड़ियों ने योगदान दिया, जबकि बाद में ब्रैड हॉग, कुलदीप यादव और अब वरुण चक्रवर्ती ने इस विरासत को आगे बढ़ाया. गंभीर की कप्तानी में ईडन गार्डन्स को स्पिन के लिए अनुकूल मैदान माना जाता था. भले ही अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन KKR की स्पिन गेंदबाजी की विरासत आज भी मजबूत बनी हुई है.