फाइनल में कोहली का बल्ला खामोश, सिर्फ 1 रन पर आउट! अनुष्का शर्मा का रिएक्शन हुआ वायरल

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली की पारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें माइकल ब्रेसवेल ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। विराट के आउट होते ही कैमरा सीधे स्टैंड में बैठी उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की ओर गया, जहां वह मायूस नजर आईं।

इस महत्वपूर्ण मैच में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। शुभमन गिल 31 रन बनाकर मिशेल सेंटनर की गेंद पर कैच आउट हुए। उनकी जगह विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सके।

कोहली ने क्रीज पर आते ही एक रन लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल की गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए। गेंद उनके पैड पर लगी, और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। इस तरह वह केवल 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली के आउट होते ही दर्शकों में निराशा छा गई, और कैमरा अनुष्का शर्मा पर गया, जो दुखी नजर आईं।

कोहली के आउट होने के बाद भारतीय टीम को रोहित शर्मा से बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 76 रनों की अहम पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 7 चौके लगाए। हालांकि, वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और रचिन रवींद्र की गेंद पर आउट हो गए।

