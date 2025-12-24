Home > क्रिकेट > कोहली का बल्ला उगल रहा आग! 4 मैचों में ठोक डाले 3 शतक; रोहित से आगे निकले विराट

कोहली का बल्ला उगल रहा आग! 4 मैचों में ठोक डाले 3 शतक; रोहित से आगे निकले विराट

Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली ने बुधवार को बेंगलुरु में आंध्र के खिलाफ दिल्ली के लिए 15 साल बाद अपना पहला VHT मैच खेलते हुए इस फॉर्मेट में चार पारियों में अपना तीसरा शतक लगाया, और रोहित शर्मा की बराबरी की जिन्होंने जयपुर में शानदार 155 रन बनाए थे.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: December 24, 2025 4:53:32 PM IST

Virat Kohli
Virat Kohli


Vijay Hazare Trophy: सिक्किम में मुंबई के लिए रोहित शर्मा के शानदार 155 रन बनाने के बाद विराट कोहली ने बुधवार को बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आंध्र के खिलाफ 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक शानदार शतक लगाकर विजय हजारे ट्रॉफी से 15 साल का ब्रेक खत्म किया है.

You Might Be Interested In

इस फॉर्मेट में अपने खास अंदाज में बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, कोहली ने 85 से भी कम गेंदों में तूफानी शतक बनाया है. जो उनका 58वां शतक था. इस महीने की शुरूआत में दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद चार पारियों में तीसरा शतक था. पारी के अपने पहले रन के साथ, कोहली इतिहास में 16,000 लिस्ट ए रन बनाने वाले सिर्फ नौवें खिलाड़ी बन गए, जिनमें से 14,000 से ज़्यादा रन उन्होंने 2008 में डेब्यू के बाद से भारत के लिए बनाए है.

Delhi Weather Today Live: IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, खतरनाक Zone में पहुंचा दिल्ली का AQI

कोहली ने विजय हजारे टॉफी में अपनी राज्य टीम दिल्ली के लिए सिर्फ 18 मैच खेले है. दिलचस्प बात यह है कि कोहली आखिरी बार विजय हजारे टॉफी में 15 साल पहले 18 फरवरी 2010 को खेले थे. जब उन्होंने गुड़गांव के टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ओवल मैदान में सर्विसेज के खिलाफ दिल्ली की कप्तानी की थी. 2010 में अपने आखिरी मैच में कोहली नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए थे और दिल्ली की 113 रनों की बड़ी जीत में 16 रन बनाए थे, जिसमें मौजूदा BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने शतक लगाया था.

You Might Be Interested In

Virat Kohli Century In Vijay Hazare Trophy

बेंगलुरु में इस पारी के दौरान कोहली ने 50 ओवर के फॉर्मेट में दिल्ली के लिए 1000 रन भी पूरे किए है.

अपने लिस्ट ए करियर के लगभग 20 साल पूरे होने वाले है, कोहली ने इस फॉर्मेट में फरवरी 2006 में दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी वन-डे टूर्नामेंट में फिरोज शाह कोटला में डेब्यू किया था. उस मैच में उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की थी.

Coca-Cola Layoffs: इस कंपनी ने की बड़ी छंटनी! एक झटके में 300 कर्मचारियों की छुट्टी, जानें क्या है असली वजह?

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
कोहली का बल्ला उगल रहा आग! 4 मैचों में ठोक डाले 3 शतक; रोहित से आगे निकले विराट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कोहली का बल्ला उगल रहा आग! 4 मैचों में ठोक डाले 3 शतक; रोहित से आगे निकले विराट
कोहली का बल्ला उगल रहा आग! 4 मैचों में ठोक डाले 3 शतक; रोहित से आगे निकले विराट
कोहली का बल्ला उगल रहा आग! 4 मैचों में ठोक डाले 3 शतक; रोहित से आगे निकले विराट
कोहली का बल्ला उगल रहा आग! 4 मैचों में ठोक डाले 3 शतक; रोहित से आगे निकले विराट