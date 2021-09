नई दिल्ली. आईसीसी ने सोमवार को ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ (ICC Player of the Month) का ऐलान किया है, लेकिन इस बार किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि ‘डेजल द डॉग’ (Dazzle the Dog) नाम के एक कुत्ते को यह अवॉर्ड दिया गया है और उसे एक नहीं बल्कि दो अवार्ड दिये गये हैं.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अगस्त के लिए अतिरिक्त खिलाड़ी का पुरस्कार विजेता नामित किया है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को भारत के खिलाफ पहले तीन टेस्ट मैचों के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए पुरुष वर्ग में सम्मान से नवाजा गया। महिला वर्ग में, आयरलैंड के स्टार इमियर रिचर्डसन थे, जिन्होंने यूरोप क्षेत्र के लिए ICC महिला T20 विश्व कप क्वालीफायर के दौरान अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी घर ले ली।

For her all-round performance, Eimear Richardson was named the Player of the Tournament in ICC Women's T20 World Cup Europe Qualifier!

