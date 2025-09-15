India Defeat Pakistan: भारत से हार के बाद पाकिस्तान के पास अभी भी मौका ? जानिए कैसे
Asia Cup 2025: रविवार को हुए मैच में पाकिस्तान को भारत से बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह 2 अंकों के साथ दुसरे स्थान पर है. हालांकि अभी भी पाकिस्तान के पास क्वालीफाई करने का मौका है.

By: Sharim Ansari | Published: September 15, 2025 2:08:36 PM IST

India Defeated Pakistan (Source: X)
India Defeated Pakistan (Source: X)

Group A Team: रविवार को हुए भारत-पाकिस्तान महामुकाबले में भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया. पाकिस्तान 127 रन बना कर ही सिमट गया, जिसे भारत ने बड़ी आसानी से 15.5 ओवरों में निपटा दिया. पाकिस्तान यह मैच हारने के बाद ग्रुप-ए के दो मैचों में से एक में जीत हासिल कर सका, जबकि भारत अब तक दोनों बार बाज़ी मार चुका है. भारत इस जीत के बाद सुपर 4 के लिए अपनी जगह चुका है. हालाँकि पाकिस्तान का रन रेट देखा जाए तो अभी भी उसके पास एक मौका है, जिससे वह क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन सकती है.

पाकिस्तान के लिए ख़तरा

अगले मैच में अगर UAE पाकिस्तान और ओमान को हराता है तो UAE को 4 अंकों के साथ क्वालीफाई करने का मौका मिल सकता है, जबकि पाकिस्तान दो अंकों पर रहकर ही सिमट जाएगा.

यूएई वर्तमान में -10.483 के नेट रन-रेट के साथ सबसे निचले पायदान पर है. हालाँकि, अपने बाकी दो मैचों में जीत से नेट रन-रेट समीकरण से बाहर हो जाएगा. UAE फ़िलहाल -10.483 के नेट रन-रेट से पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. हालाँकि, UAE के पास दो मौके और हैं, जिससे वह अभी भी उभर सकता है.

पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग

वहीं, अगर ओमान बात की जाए तो उसे अगले मैचों में भारत और UAE को हराना होगा क्वालीफाई करने के लिए. अगर UAE पाकिस्तान को हराता है या उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो पाकिस्तान से पहले ओमान क्वालीफाई कर लेगा.

आने वाले हफ़्तों में, दुबई में बारिश होने का कोई अंदेशा नहीं है, जिससे पाकिस्तान के होने वाले मैचों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. बता दें, पाकिस्तान अगर UAE से हार जाता है और ओमान के साथ मुकाबले में बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है, फिर भी UAE का स्कोर पाकिस्तान से ज़्यादा होगा.

पाकिस्तान की ओमान पर 93 रनों से बड़ी जीत के बाद, अगर सुपर 4 में क्वालीफाई के लिए नेट रन-रेट बीच में आता है, फिर पाकिस्तान एक बड़ा फ़ायदा उठा सकता है.

21 सितंबर यानी आने वाले रविवार को, ग्रुप-ए के क्वालीफायर्स सुपर 4 के लिए मुकाबला करेंगे.

