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‘ऑस्कर मिलना चाहिए…’, KL राहुल ने एक्टिंग से अफगानिस्तान को दिया चकमा! खुद को आउट होने से बचाया

IND vs AFG: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच में केएल राहुल को बड़ा जीवनदान मिल गया. 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से अफगानिस्तान की टीम को कंफ्यूज कर दिया. इसके चलते वह आउट होने से बच गए.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 6, 2026 12:54:57 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल को मिला जीवनदान.
अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल को मिला जीवनदान.


IND vs AFG Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने आए. दोनों सलामी बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई. इस बीच सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को भाग्य का सहारा भी मिला.

दरअसल, 11वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले का किनारा गेंद सीधा विकेटकीपर के हाथों में समा गई. केएल राहुल आउट हो गए थे, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने ब्लंडर कर दिया. अफगानिस्तान ने केएल राहुल के कैच आउट की अपील नहीं की.

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केएल राहुल की गजब एक्टिंग

यह घटना तब हुई, जब अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज जियाउर रहमान शारीफी गेंदबाजी कर रहे थे. उन्होंने 11वें ओवर की पहली ही ऑफ स्टंप से काफी बाहर फेंकी, जिस पर केएल राहुल (KL Rahul) ने बैकफुट पर जाकर कट शॉट खेलने की कोशिश की. राहलु के बल्ले का बाहरी किनारा गेंद पर लगा और गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई. अफगानिस्तान के गेंदबाज और विकेटकीपर ने अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया.

अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की जोरदार अपील के बावजूद केएल राहुल बिल्कुल सामान्य रहे, जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है. स्लिप में खड़े रहमानुल्लाह गुरबाज को पूरा विश्वास था कि गेंद बल्ले के किनारे को छूकर गई है. उन्होंने अपने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को डीआरएस लेने की गुहार लगाई, लेकिन DRH नहीं लिया गया.

रिप्ले में क्या दिखा?

अफगानिस्तान के रिव्यू न लेने से केएल राहुल को जीवनदान मिल गया. दरअसल, जब रिप्ले में देखा गया, तो पता चला कि गेंद बल्ले से लगकर विकेटकीपर के हाथों में गई थी. रिव्यू में साफ दिखा कि केएल राहुल आउट थे, लेकिन अफगानिस्तान की गलती के कारण उन्हें जीवनदान मिल गया.

केएल राहुल की ऑस्कर लेवल एक्टिंग

केएल राहुल ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन एक्टिंग भी की. दरअसल, जब अफगानिस्तान के कप्तान और विकेटकीपर ने उनकी तरफ देखा और उन्होंने सिर हिलाकर इशारा किया. इस पर मेहमान टीम ने राहुल की बात मान ली और रिव्यू नहीं लिया. इस दौरान कमेंट्री कर रहे ग्रीम स्वान ने कहा कि केएल राहुल को उनकी इस एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवॉर्ड दिया जाना चाहिए. उन्होंने ऑन एयर कहा, ‘केएल राहुल इधर आओ, ये रहा तुम्हारा ऑस्कर.’ 

Tags: IND vs AFGKL Rahul
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