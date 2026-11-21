KL Rahul Survives DRS: भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने शनिवार (21 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ऐतिहासिक शतक लगाया. उन्होंने 290 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 136 रन बनाए. इसके साथ ही केएल राहुल भारत के पहले ऐसे ओपनर बन गए हैं, जिन्होंने SENA के सभी देशों में टेस्ट शतक लगाया है. वहीं, ओवरऑल केएल राहुल भारत के 5वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने SENA के सभी देशों में टेस्ट शतक लगाने का कारनामा किया है. हालांकि केएल राहुल यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पारी सिर्फ 5 रन के स्कोर पर सिमटने वाली थी.

जब केएल राहुल (KL Rahul) सिर्फ 5 रन के स्कोर पर खेल रहे थे, तो वह बाल-बाल आउट होने से बच गए थे. दरअसल, मैट हेनरी की गेंद पर केएल राहुल LBW आउट हो गए थे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की वजह से बच गए. ग्लेन फिलिप्स के कहने से न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने रिव्यू नहीं लिया. इसकी वजह से केएल राहुल को जीवनदान मिल गया.

राहुल ने फिलिप्स को पार्टी देने का किया वादा!

भारत बनाम न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट के दूसरे दिन ग्लेन फिलिप्स की वजह से केएल राहुल को जीवनदान मिल गया. मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद केएल राहुल ने बताया कि वह ग्लेन फिलिप्स को ड्रिंक्स ऑफर करेंगे. दरअसल, 7वें ओवर में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी बॉलिंग कर रहे थे. उस समय केएल राहुल सिर्फ 5 रन बनाकर खेल रहे थे. इस दौरान मैट हेनरी की एक गेंद तेजी से जाकर केएल राहुल के अगले पैड से टकराने से पहले पिछले पैड से टकराई. मैट हेनरी ने LWB आउट की अपील की, लेकिन अंपायर कुमार धर्मसेना ने इसे ठुकरा दिया.

हेनरी रिव्यू लेना चाहते थे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने अपने कप्तान को रिव्यू न लेने का इशारा किया. कप्तान टॉम लैथम भी ग्लेन फिलिप्स से सहमत नजर आए. इसकी वजह से उन्होंने रिव्यू नहीं लिया. हालांकि बाद में बॉल-ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद स्टंप्स पर जाकर लगती. केएल राहुल का बताया कि ग्लेन फिलिप्स के लगातार मना करने के कारण न्यूजीलैंड ने रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया. ऐसे में उन्होंने मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स को ड्रिंक्स ऑफर करने के लिए कहा.

केएल राहुल ने क्या कहा?

केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘वह शायद ग्लेन फिलिप्स थे, मैच के बाद उन्हें कुछ ड्रिंक्स पिला देंगे और टॉम लैथम को भी, क्योंकि फैसला तो उन्हीं को लेना था. जब ऐसा हुआ, तो मुझे सच में लगा कि गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर लगी होगी. मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन कुछ फील्डरों को लगा कि गेंद मेरे बल्ले पर लगी है.’ केएल राहुल ने आगे कहा कि वे 15 सेकंड शायद उनकी जिंदगी के सबसे धीमे 15 सेकंड थे. वो बस यही उम्मीद कर रहा थे कि सब ग्लेन फिलिप्स की बात मान लें, क्योंकि वह लगातार कह रहे थे कि गेंद बल्ले पर लगी है.

भारत टीम ने कसा शिकंजा

भारतीय टीम ने वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मजबूत पकड़ बना ली है. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन बना लिए हैं. फिलहाल भारतीय टीम के पास 118 रनों की लीड है. अब मैच के चौथे दिन भारतीय टीम तेजी से रन बनाकर न्यूजीलैंड पर बड़ी लीड लेना चाहेगी.