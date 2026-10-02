Home > खेल > केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?

केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?

केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए खेल सकते हैं. कर्नाटक का पहला मुकाबला 11 अक्टूबर से विजयवाड़ा में आंध्र के खिलाफ होगा. प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में शामिल किया गया है, हालांकि चोट के कारण उनके खेलने पर स्थिति साफ नहीं है.

By: Satyam Sengar | Published: October 2, 2026 10:57:47 AM IST

कर्नाटक की टीम में शामिल हुए केएल राहुल.
कर्नाटक की टीम में शामिल हुए केएल राहुल.


भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को रणजी ट्रॉफी के आगामी सीजन के लिए कर्नाटक की टीम में शामिल किया गया है. कर्नाटक अपना पहला मुकाबला 11 अक्टूबर से विजयवाड़ा में आंध्र के खिलाफ खेलेगा. भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है. राहुल के इस मुकाबले में खेलने की उम्मीद है, क्योंकि न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे से पहले वह घरेलू क्रिकेट में लाल गेंद से अभ्यास करना चाहते हैं.

केएल राहुल को रणजी ट्रॉफी में उतारने का फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत टेस्ट खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में मैच अभ्यास का मौका दिया जा रहा है. इसी वजह से ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज की टीम से रिलीज किया गया है, ताकि वह तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी मुकाबले खेल सकें. राहुल भी न्यूजीलैंड दौरे से पहले अपनी बल्लेबाजी को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहेंगे.

You Might Be Interested In

प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने पर सस्पेंस
प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन उनके खेलने को लेकर स्थिति साफ नहीं है. वह हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं. पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी की उपविजेता रही कर्नाटक की टीम इस बार नए कोचिंग स्टाफ के साथ मैदान पर उतरेगी. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आर विनय कुमार कोचिंग टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि युवा बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण को कप्तान बनाया गया है. वह देवदत्त पडिक्कल की जगह टीम की कमान संभालेंगे.

इन खिलाड़ियों की कमी खलेगी
कर्नाटक को अनुभवी गेंदबाज वैसाख विजयकुमार और विद्वथ कावेरप्पा की कमी भी खलेगी. दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी चोट से उबर रहे हैं. इस बीच, दिग्गज राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को अलूर में विदर्भ के खिलाफ होने वाले कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले के लिए कर्नाटक की टीम में शामिल किया गया है. वहीं, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने राज्य की क्रिकेट टीमों के लिए कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के साथ नई साझेदारी की है. इस मौके पर 2026-27 सीजन की नई जर्सी भी लॉन्च की गई.

Tags: KL Rahul
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026

बड़े सितारे, जिन्होंने संभाली टीवी होस्ट की जिम्मेदारी

September 30, 2026

ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

September 30, 2026
केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?
केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?
केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?
केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?
केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?