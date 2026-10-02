केएल राहुल कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल, प्रसिद्ध कृष्णा पर सस्पेंस, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?

भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को रणजी ट्रॉफी के आगामी सीजन के लिए कर्नाटक की टीम में शामिल किया गया है. कर्नाटक अपना पहला मुकाबला 11 अक्टूबर से विजयवाड़ा में आंध्र के खिलाफ खेलेगा. भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है. राहुल के इस मुकाबले में खेलने की उम्मीद है, क्योंकि न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे से पहले वह घरेलू क्रिकेट में लाल गेंद से अभ्यास करना चाहते हैं.

केएल राहुल को रणजी ट्रॉफी में उतारने का फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत टेस्ट खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में मैच अभ्यास का मौका दिया जा रहा है. इसी वजह से ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज की टीम से रिलीज किया गया है, ताकि वह तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी मुकाबले खेल सकें. राहुल भी न्यूजीलैंड दौरे से पहले अपनी बल्लेबाजी को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहेंगे.

प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने पर सस्पेंस

प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन उनके खेलने को लेकर स्थिति साफ नहीं है. वह हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं. पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी की उपविजेता रही कर्नाटक की टीम इस बार नए कोचिंग स्टाफ के साथ मैदान पर उतरेगी. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आर विनय कुमार कोचिंग टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि युवा बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण को कप्तान बनाया गया है. वह देवदत्त पडिक्कल की जगह टीम की कमान संभालेंगे.

इन खिलाड़ियों की कमी खलेगी

कर्नाटक को अनुभवी गेंदबाज वैसाख विजयकुमार और विद्वथ कावेरप्पा की कमी भी खलेगी. दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी चोट से उबर रहे हैं. इस बीच, दिग्गज राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को अलूर में विदर्भ के खिलाफ होने वाले कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले के लिए कर्नाटक की टीम में शामिल किया गया है. वहीं, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने राज्य की क्रिकेट टीमों के लिए कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के साथ नई साझेदारी की है. इस मौके पर 2026-27 सीजन की नई जर्सी भी लॉन्च की गई.