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Duleep Trophy: केएल राहुल दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलेंगे या नहीं? तिलक वर्मा ने दे दिया जवाब

Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को शुरू होगा. इस मुकाबले में ईस्ट जोन और साउथ जोन आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस खिताबी जंग में भारतीय टीम के कई स्टार खिलाड़ी खेलते दिखाई देंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 5, 2026 3:44:40 PM IST

क्या दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलेंगे केएल राहुल?
क्या दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलेंगे केएल राहुल?


Duleep Trophy Final, KL Rahul: 6 सितंबर से दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल शुरू होगा, जो चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस खिताबी मुकाबले में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच टक्कर होगी, जिसमें भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे खेलते नजर आएंगे. हाल ही में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) भी साउथ जोन की ओर से इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेंगे. ऐसे में फैंस केएल राहुल को फाइनल में खेलने के लिए बेताब थे, लेकिन अब पता चला है कि वो इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे. दरअसल, फाइनल मैच से एक दिन पहले बताया गया कि केएल राहुल दलीप ट्रॉफी फाइनल में हिस्सा नहीं लेंगे.

तिलक वर्मा ने दिया अपडेट

साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने फाइनल मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान तिलक से केएल राहुल को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने बताया कि केएल राहुल टीम में नहीं हैं. तिलक वर्मा ने इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया. हालांकि उन्होंने यह बताया कि देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज टीम से जुड़ गए हैं. ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा थे. उस दौरे के बाद अब वे दोनों दलीप ट्रॉफी के फाइनल में खेलने के लिए उतर सकते हैं.

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तिलक वर्मा की टीम में कौन से स्टार खिलाड़ी?

दलीप ट्रॉफी के फाइनल को लेकर साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने बताया कि वो टीम में एक ऑफ स्पिनर के साथ उतर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ईस्ट जोन की टीम में 3 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शामिल हैं, जिसकी वजह से वह ऐसा फैसला ले सकते हैं. तिलक ने बताया कि वे मैच से पहले विकेट को देखने के बाद अपनी टीम कॉम्बिनेशन पर अंतिम फैसला लेंगे.

ये भी पढ़ें: Duleep Trophy: ईशान किशन vs तिलक वर्मा… दलीप ट्रॉफी के फाइनल में कौन मारेगा बाजी? कहां देख पाएंगे LIVE

कब शुरू होगा दलीप ट्रॉफी फाइनल?

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक खेला जाएगा. यह खिताबी जंग सुबह 9.30 बजे शुरू होगी. पहले यह मैच बेंगलुरू में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाना था, लेकिन अब यह चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में फ्री एंट्री दी जाएगी.

फैंस कहां देख सकेंगे लाइव?

ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच होने वाले इस खिताबी मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. फैंस JioHotstar के एप और वेबसाइट पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप टीवी पर यह मुकाबला देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

Tags: Duleep TrophyKL Rahultilak varma
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