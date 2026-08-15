Home > खेल > IND vs SL: टीम इंडिया को तगड़ा झटका! बीच मैदान में एक और खिलाड़ी चोटिल, लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम में लौटा…

IND vs SL: टीम इंडिया को तगड़ा झटका! बीच मैदान में एक और खिलाड़ी चोटिल, लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम में लौटा…

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट में केएल राहुल 77 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. राहुल को दाएं और बाएं हाथ में ऐंठन के साथ चलने में भी परेशानी हुई. इससे पहले भारत जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और अन्य खिलाड़ियों की चोट से परेशान है.

By: Satyam Sengar | Published: August 15, 2026 5:00:04 PM IST

केएल राहुल इंजरी के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए.
केएल राहुल इंजरी के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए.


भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को एक और चोट का झटका लगा है. शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल 77 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. राहुल ने 162 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 1 छक्का लगाया. वह अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें दाएं हाथ में परेशानी और शरीर में तेज ऐंठन की शिकायत हुई. फिजियो ने मैदान पर उनका इलाज किया, लेकिन राहुल दर्द में नजर आए और आखिरकार ड्रेसिंग रूम लौट गए.

राहुल ने पहले अपने दाएं हाथ में परेशानी महसूस होने पर अंपायर को इसकी जानकारी दी. इसके बाद ड्रेसिंग रूम में उनका इलाज किया गया और वह कुछ समय बाद मैदान पर वापस लौटे. हालांकि, परेशानी कम नहीं हुई. फिजियो ने उनके दाएं हाथ को स्ट्रेच करने की कोशिश की, लेकिन राहुल की तकलीफ बढ़ती दिखाई दी. इसके बाद उनके बाएं हाथ में भी ऐंठन होने लगी. वह मैदान पर लंगड़ाते हुए नजर आए और  उन्हें 77 रन पर रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा.

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पहले से चोटों से परेशान है टीम इंडिया
केएल राहुल की चोट ऐसे समय आई है जब भारतीय टीम पहले ही कई अहम खिलाड़ियों की चोट से परेशान है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, जबकि बी साई सुदर्शन भी पैर की चोट के कारण बाहर हैं. इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर भी टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. ऐसे में राहुल की चोट ने टीम प्रबंधन की चिंता और बढ़ा दी है. 

राहुल की पारी ने भारत को दी मजबूती
चोटिल होने से पहले केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उनके मैदान से बाहर जाने के बाद शुभमन गिल ने उनकी जगह बल्लेबाजी संभाली. टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि राहुल जल्द फिट होकर मैदान पर लौटें. अगर उनकी चोट गंभीर होती है, तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा. खासकर ऐसे समय में जब टीम पहले ही कई प्रमुख खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है.

Tags: KL Rahul
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