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वेस्टइंडीज सीरीज में बदलेगा भारत का उपकप्तान? इस खिलाड़ी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, अय्यर को क्या हुआ

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. उपकप्तान श्रेयस अय्यर के एशियन गेम्स में व्यस्त होने के कारण केएल राहुल को उपकप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है. चयनकर्ता दूसरे विकेटकीपर के लिए ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल में से किसी एक का चयन कर सकते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 13, 2026 6:39:20 PM IST

वेस्टइंडीज सीरीज में बदल सकता है भारत का उपकप्तान.
वेस्टइंडीज सीरीज में बदल सकता है भारत का उपकप्तान.


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर केएल राहुल को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया जा सकता है. उपकप्तान श्रेयस अय्यर इस सीरीज में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वह जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का हिस्सा होंगे. अय्यर को एशियन गेम्स में टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है. ऐसे में वनडे टीम में कप्तान शुभमन गिल के साथ राहुल को अहम भूमिका मिल सकती है.

चयन बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद
बीसीसीआई की मेंस सेलेक्शन कमिटी के प्रमुख अजीत अगरकर 16 सितंबर को दिल्ली में मौजूद रह सकते हैं. वह 15 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला दूसरा टी20 मुकाबला भी देखेंगे. इसके अगले दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के चयन को लेकर बैठक होने की संभावना है. राहुल को उपकप्तान बनाए जाने के अलावा चयनकर्ताओं के सामने विकेटकीपर के दूसरे विकल्प को चुनने की चुनौती भी होगी.

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पंत और जुरेल में किसे मिलेगा मौका?
दूसरे विकेटकीपर के लिए ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं. पंत ने 2024 के बाद से कोई वनडे मुकाबला नहीं खेला है, जबकि जुरेल ने अभी तक भारत के लिए वनडे डेब्यू नहीं किया है. जो खिलाड़ी वनडे टीम में जगह नहीं बना पाएगा, उसे अगले महीने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ श्रीनगर में होने वाले ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है.

गायकवाड़ भारतीय टीम में हो सकते हैं शामिल

इस बीच, ऋतुराज गायकवाड़ को श्रेयस अय्यर के विकल्प के तौर पर भारतीय वनडे टीम में शामिल किए जाने की संभावना है. गायकवाड़ ने दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला था और अय्यर की चोट के कारण टीम में शामिल होने के बाद चौथे नंबर पर शतक लगाया था. उन्होंने भारत के लिए अब तक 9 वनडे में 228 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज सीरीज 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगी और इसका कार्यक्रम एशियन गेम्स से टकरा रहा है. ऐसे में जापान जाने वाले कई खिलाड़ियों के वनडे सीरीज से बाहर रहने की संभावना है.

Tags: KL RahulShreyas Iyer
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